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Swedbank обратился к клиентам из-за опасной рассылки: что нельзя делать 0 955

Бизнес
Дата публикации: 17.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: человек с телефоном
ФОТО: dreamstime

Swedbank предупредил клиентов о целевой фишинговой рассылке. Мошенники отправляют электронные письма с просьбой обновить банковские данные, однако банк подчеркивает, что не имеет к этим сообщениям никакого отношения.

Swedbank сообщил о новой мошеннической кампании, нацеленной на клиентов банка. Злоумышленники рассылают электронные письма с предложением обновить банковские данные, пытаясь получить доступ к конфиденциальной информации.

В банке подчеркивают, что подобных писем не отправляли. Если клиент вводит свои данные по указанной в письме ссылке, они попадают к мошенникам.

Тем, кто уже успел открыть письмо и передать свои данные, рекомендуется как можно скорее связаться с консультационным центром Swedbank по телефону 67444444.

Банк напоминает, что никогда не просит клиентов обновлять данные через ссылки в электронных письмах. Все подобные уведомления размещаются только внутри интернет-банка.

Это означает, что при получении сообщения с просьбой подтвердить или изменить персональные данные не стоит переходить по ссылкам из письма. Безопаснее самостоятельно открыть официальный сайт банка или приложение, авторизоваться и проверить, есть ли соответствующее уведомление.

Еще один признак мошенничества — адрес отправителя. В Swedbank отмечают, что письма приходят с электронных адресов, не связанных с банком. Кроме того, в них содержится кнопка или ссылка «Присоединиться», ведущая на поддельный сайт, созданный для кражи персональных и банковских данных.

Банк призывает клиентов сохранять бдительность и пользоваться для общения с банком исключительно официальными каналами, прежде всего интернет-банком.

Подобные фишинговые рассылки регулярно появляются под видом банков, государственных учреждений и служб доставки. Поэтому специалисты по кибербезопасности рекомендуют всегда проверять адрес отправителя и не вводить конфиденциальные данные на сайтах, открытых по ссылкам из неожиданных писем.

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#Swedbank #мошенничество #мошенники #безопасность #кибербезопасность
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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