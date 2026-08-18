Штат работников немецкой автомобильной промышленности сократился до самого низкого уровня за более чем два десятилетия. Об этом сообщило Федеральное статистическое управление Германии.

К концу первого полугодия 2026 года немецкий автопром потерял внутри страны больше рабочих мест, чем любая другая отрасль обрабатывающей промышленности. Число сотрудников таких компаний, как Volkswagen, BMW и Mercedes-Benz Group AG, сократилось на 5,8%, или на 42 300 человек.

Это более чем вдвое превышает сокращение занятости в промышленности в целом. Уровень занятости является самым низким показателем с 2005 года, добавили в статведомстве.

Для Германии автомобильная промышленность остается вторым по величине работодателем после машиностроения. По данным статистики, в конце июня в машиностроении работали более 900 000 человек, тогда как в автомобильном секторе – 691 500.

Агентство Bloomberg отметило, что автопроизводители ФРГ всё сильнее страдают:

от конкуренции со стороны китайских компаний на мировых рынках,

от сложных условий на китайском рынке – крупнейшем в мире,

от высоких производственных затрат в самой Германии, вызванных ростом цен на энергоносители.

VW, BMW и Mercedes в последние недели ухудшили свои прогнозы относительно сокращений из-за низких продаж в Китае.

Слезай, приехали

Немецкая автомобильная компания BMW объявила о намерении сократить еще 8000 сотрудников к концу 2027 года. Во всем мире в компании BMW работает около 154 000 сотрудников.

Поскольку большая часть из них находится в Германии, значительная доля сокращений, вероятно, придется именно на немецкие подразделения.