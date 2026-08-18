Одновременное воздействие вооружённого конфликта на Ближнем Востоке и низкого уровня воды из-за продолжительной засухи в Европе и Латинской Америке привело к росту тарифов на ключевых маршрутах, в частности через Панамский канал, Рейн, Красное и Чёрное моря, до рекордных показателей.

Генеральный директор бельгийской судоходной компании CMB Tech Александр Саверис отметил, что это "беспрецедентная ситуация". По его словам, заводам придётся остановить производство или искать поставщиков в "более дорогих регионах мира".

По данным агентства по ценообразованию Argus, тариф на транспортировку нефти из Персидского залива в Азию 10 августа достиг 15,22 долл. за баррель из-за угрозы атак на танкеры, связанные с Саудовской Аравией, при прохождении пролива Баб-эль-Мандеб. Это самый высокий показатель с тех пор, как агентство начало проводить такие оценки в 2005 году.

В Чёрном море фрахтовые ставки для танкеров, следующих в Средиземное море, на этой неделе также достигли самого высокого уровня как минимум с 2005 года.

В то же время стоимость слотов для прохода через Панамский канал выросла до рекордных значений из-за падения уровня воды в результате мощного явления Эль-Ниньо и высокого трафика, что также является побочным эффектом конфликта на Ближнем Востоке.

Цены на проход через обе системы шлюзов Панамского канала, рассчитанные на суда разного размера, в начале августа достигли рекордных 1,1 млн и 2,5 млн долл. соответственно, что является самым высоким показателем за все время наблюдений.

Засуха в Европе также привела к опасному падению уровня воды в Рейне – реке, которая имеет критически важное значение для тяжелой промышленности Германии. Фрахтовые ставки для барж, следующих вверх по Рейну в Кёльн, Дуйсбург, Франкфурт и Карлсруэ, достигли самого высокого уровня с 2012 года.

"Это, без сомнения, самый серьезный сбой на рынке судоходства за всю историю наблюдений, который затмевает даже пандемию Covid-19 и санкции против России", – отметил руководитель направления ценообразования на грузовые перевозки в Европе в компании Argus Джон Оллетт.

16 августа сообщалось, что, несмотря на войну в Иране и атаки на суда, нефтедобывающие страны Ближнего Востока продолжают вывозить большие объемы сырой нефти через Ормузский пролив. Такой шаг помогает сдерживать рост цен.

10 августа стало известно, что Турция возобновила транзит судов через свои проливы на пути к Чёрному морю после необъяснимых задержек некоторых судов на фоне повышенных рисков для безопасности в этом районе, передает агентство УНИАН.