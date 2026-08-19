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И благополучие животных - эстонцы покупают крупнейшее в Латвии молокоперерабатывающее предприятие 6 2342

Бизнес
Дата публикации: 19.08.2026
BNS
Изображение к статье: коровы

Материнская компания крупнейшего в Эстонии сельскохозяйственного концерна и производителя сырого молока Agrone — Falber Investments OÜ — заключила соглашение о приобретении концерна Rīgas piena kombināts AS, крупнейшего латвийского молокоперерабатывающего предприятия.

Сделка также включает в себя входящее в концерн предприятие AS Valmieras piens. Для завершения сделки необходимо разрешение антимонопольных ведомств Эстонии и Латвии, ее финансовые условия по соглашению сторон не разглашаются, сообщила компания Agrone.

Планируемая сделка объединит взаимодополняющие компетенции двух сильных предприятий молочного сектора Балтии: опыт Agrone в эффективном и устойчивом производстве сырого молока и опыт Rīgas piena kombināts и Valmieras piens в переработке молока, разработке новых продуктов, создании брендов, маркетинге, продажах и сотрудничестве с партнерами по розничной торговле.

«Rīgas piena kombināts занимает сильные позиции на рынке в нескольких категориях молочных продуктов и сумел развить легендарные местные бренды в современные и любимые во всей Балтии торговые марки, самая известная из которых — Karums. Мы видим большой потенциал во взаимодополняющих знаниях и опыте двух компаний. Мы последовательно развивали Agrone, ставя целью инновационное сельское хозяйство, минимальный экологический след, благополучие животных и производство высококачественного сырого молока, в то время как Rīgas piena kombināts очень силен в переработке молока, товарных инновациях, развитии брендов и работе с потребителями. После завершения сделки это создаст мощную основу для дальнейшего развития компаний и значительно повысит их конкурентоспособность как в странах Балтии, так и на экспортных рынках», — отмечает Рауль Йеэтс, председатель правления Agrone.

До завершения сделки Agrone и Rīgas piena kombināts продолжат работать как независимые компании. Подписание соглашения не повлечет за собой немедленных изменений в повседневной работе Rīgas piena kombināts или Valmieras piens. Компании продолжат производство и сотрудничество с работниками, клиентами, поставщиками молока и другими партнерами в прежнем режиме и сообщат о следующих шагах отдельно после получения необходимых разрешений на слияние.

На сегодняшний день Rīgas piena kombināts вместе со своей дочерней компанией Valmieras piens является одним из ведущих молокоперерабатывающих предприятий Латвии. Компания производит широкий ассортимент молочных продуктов и развивает известные в Латвии и странах Балтии бренды, такие как Kārums, Lakto, RASA, Dzintars, Limbažu piens, Valmiera, Rasēns и Mājas. Предприятие выпускает около 300 различных продуктов, а общая мощность двух латвийских производственных подразделений по переработке сырого молока достигает 1000 тонн в день.

Rīgas piena kombināts экспортирует около трети своей продукции более чем в 35 стран мира. На двух производственных подразделениях работают в общей сложности немногим более 750 человек. В 2023 году консолидированный оборот акционерного общества превысил 155 миллионов евро.

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#Латвия #бизнес #экспорт #сделка #маркетинг
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
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