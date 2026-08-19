Инфляция в Латвии в ближайшие месяцы может снова ускориться, а к концу года годовая инфляция может достичь 3–4%, отмечают экономисты банков.

Казалось бы, при чем тут Эль-Ниньо?

**Дайнис Гашпуитис, главный экономист **

– В июле этого года по сравнению с июнем уровень потребительских цен в Латвии снизился на 0,7%. Наиболее существенно за месяц подешевели продукты питания и безалкогольные напитки, а также одежда и обувь. Годовая инфляция снизилась до 2,6%. При этом в годовом выражении наибольшее влияние на инфляцию оказал рост цен на энергоносители.

Оценивая перспективы на ближайшее время, приходится признать, что инфляция останется повышенной. Свой вклад в рост уровня цен продолжит вносить удорожание услуг. Наибольшая неопределенность сейчас связана с двумя важнейшими группами – ценами на продукты питания и энергоносители.

Одновременно в мире широко обсуждается явление Эль-Ниньо, которое может стать одним из самых сильных в истории и создать угрозу для цен и даже доступности продовольствия во многих регионах. Хотя проявления Эль-Ниньо повышают риск роста цен на продукты и в Европе, прямое и немедленное влияние, вероятно, будет небольшим.

Наибольший риск подорожания существует для сахара, кофе, какао, риса и растительного масла, поскольку изменение погодных условий сильнее влияет на их стоимость на мировых рынках.

В Латвии в этом году цены на продукты питания, вероятно, смогут избежать существенных колебаний и не станут большой проблемой. Давление на цены может вернуться в следующем году, поскольку производители и торговцы продолжат приспосабливаться к более высоким расходам на энергию, топливо и минеральные удобрения. Пока миру удается избегать значительных скачков цен на энергоносители, однако напряженность сохраняется и риск их подорожания остается существенным.

Непредсказуемость ситуации по-прежнему создает возможности для значительных ценовых колебаний. Более высокие цены на энергию и сырье в этом и следующем году будут удерживать инфляцию немного выше 3%.

На уровне Греции и Италии

Карлис Пургайлис, главный экономист:

– В июле в Латвии было зафиксировано одно из самых быстрых месячных снижений цен в еврозоне. Более значительное снижение потребительских цен за месяц было зарегистрировано только в Греции, где цены упали на 1,4%, и Италии — на 1%.

В Латвии снижение цен на продукты питания было главным образом обусловлено удешевлением хлеба, мяса птицы, молока и яиц, а также сезонным снижением цен на фрукты и овощи. В то же время эти факторы обеспечивают лишь временное облегчение и не отражают общей тенденции инфляции, которая, вероятно, вновь проявится уже в августе.

Средняя инфляция в сфере услуг за последние 12 месяцев в Латвии достигла 5,5%, что немного выше показателей предыдущих месяцев. Это свидетельствует о том, что ценовое давление в секторе услуг остается устойчивым.

В то же время годовая инфляция в Латвии в июле сохранилась на уровне 2,6%. Наибольший вклад в рост цен по-прежнему вносили расходы на содержание жилья, энергоносители и транспорт. Цены на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива за год выросли на 6,8%, а транспортные расходы — на 4,8%.

Пара кликов до паники

Оскар Никс Малниекс, экономист:

– В июле цены по сравнению с предыдущим месяцем снизились в значительной части групп товаров и услуг. Наиболее заметное снижение наблюдалось в продуктах питания — на 2%. На фоне продолжающихся сезонных распродаж одежда и обувь подешевели на 3,7%. Несколько снизились цены на связанные с транспортом товары и услуги — на 0,3%, главным образом благодаря удешевлению топлива на 3,5%.

Около года цены на продукты питания практически не менялись, однако в последние месяцы начали снижаться. Это может быть связано как с благоприятными тенденциями цен на продовольственное сырье в Европе, так и с усилением конкуренции между торговцами и повышенным вниманием общества, государственных учреждений и политиков. Последние сообщения о том, что первый собранный урожай местной продукции оказался лучше прошлогоднего, также позволяют предположить, что динамика цен на продукты питания во второй половине этого года будет скорее стабильной или даже нисходящей.

Более дорогой газ в сочетании с запасами природного газа ниже исторически привычного уровня, вероятно, приведет осенью к росту цен на электричество и отопление. Пока лишь несколько латвийских предприятий теплоснабжения сообщили о повышении тарифов. Rīgas siltums заявило, что рост тарифа не превысит 20%.

Цена электроэнергии на бирже Nord Pool в июле была на пятую часть ниже, чем в июне. За последние годы устойчивость Латвии к различным энергетическим шокам повысилась, прежде всего благодаря возобновляемым источникам энергии. Например, в июле солнце и ветер обеспечили 63% общего объема произведенной электроэнергии.

Данные последних месяцев позволяют предположить, что средняя инфляция в этом году может оказаться ниже, чем прогнозировалось ранее. Однако, как и в предыдущие месяцы, мы находимся всего в нескольких публикациях в социальных сетях от очередных резких колебаний мировых цен на сырье.

Эхо ударов по России

Петерис Страутиньш, главный экономист:

– Месячное снижение цен оказалось более значительным, чем типичное для этого сезона. Большая часть снижения объясняется удешевлением продуктов питания, на которое повлияли как снижение НДС на отдельные продукты, так и сезонные факторы.

Продовольственной дефляции способствовали и биржевые цены на продовольственное сырье, которые на фоне происходящих в мире событий остаются на удивление спокойными. Индекс продовольствия S&P GSCI за год вырос на 9%, тогда как индекс металлов — на 36%, а энергоносителей — на 68%. Цена пшеницы составляет около 220 евро за тонну — лишь немного выше среднего уровня предыдущего десятилетия, когда производственные расходы были значительно ниже.

К сожалению, в дальнейшем ожидается рост инфляции. Если говорить о ближайшем будущем, то есть об августе, вероятнее всего, вырастут цены на топливо. Цены на природный газ также вновь идут вверх как из-за частичного закрытия Ормузского пролива, так и из-за жары и использования кондиционеров в Европе, повышающих спрос.

В Латвии существовали предпосылки для снижения цен на твердое топливо, однако из-за очередной паники среди покупателей пеллет цены за год выросли на 11%.

В ближайшие месяцы необходимо учитывать значительный риск роста цен на топливо. Причинами являются как развитие войны между Ираном и США в направлении политического тупика, так и повреждения нефтеперерабатывающей инфраструктуры России в результате украинских атак. Высокие цены на минеральные удобрения рано или поздно отразятся на стоимости продовольственного сырья.

Уже в августе годовая инфляция снова повысится и составит около 3%, а в последние пару месяцев года, вероятно, превысит 4%.