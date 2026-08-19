После прекращения работы сети магазинов Mere поставщики смогут вернуть принадлежащую им продукцию без получения специальных разрешений. В Министерстве земледелия также разъяснили порядок обращения с продуктами питания и проведения расчетов с подсанкционными компаниями.

Латвийские поставщики продукции, сотрудничавшие с сетью магазинов Mere, получили возможность вернуть товары, которые остались в торговых точках или находятся у компаний, попавших под санкции ЕС. Как сообщили в Министерстве земледелия, для этого не требуется оформлять отдельное разрешение.

Решение было принято после совместного обсуждения ситуации представителями Министерства земледелия, Продовольственно-ветеринарной службы (ПВС), Министерства иностранных дел, Службы государственных доходов и Службы финансовой разведки (СФР). В центре внимания оказались проблемы, возникшие после введения санкций Евросоюза против компаний, управляющих сетью Mere в Латвии.

Основанием для возврата продукции стал общий административный акт, который Служба финансовой разведки издала 6 августа. Документ разрешает поставщикам вернуть принадлежащие им товары, находящиеся во владении или распоряжении подсанкционных компаний.

Это означает, что поставщики могут самостоятельно договариваться с представителями этих компаний о возврате продукции и решать связанные с этим практические и гражданско-правовые вопросы. Такие контакты допускаются, если они не нарушают действующий санкционный режим.

Особое внимание власти обращают на скоропортящиеся продукты животного происхождения. Поставщиков просят сообщать в Продовольственно-ветеринарную службу, если такая продукция остается в магазинах Mere или уже была возвращена. Это необходимо для соблюдения требований безопасности пищевых продуктов и контроля за их дальнейшим оборотом.

В Минземледелия также подчеркнули, что введение санкций не освобождает подсанкционные компании от обязательств перед поставщиками. Расчеты за поставленную продукцию возможны, однако они должны проводиться строго в соответствии с установленным санкционным порядком.

В ведомстве отмечают, что подобная ситуация возникла впервые. Теперь государственные учреждения продолжат совместную работу, чтобы обеспечить единый порядок действий, не допустить обхода санкций и исключить возобновление обычной коммерческой деятельности компаний, попавших под ограничения.

Напомним, после принятия 21-го пакета санкций Евросоюза под ограничения попал российский предприниматель Сергей Шнайдер — владелец компании, управляющей сетью Mere в Латвии через ООО Latprodukti. После этого сеть должна была немедленно прекратить хозяйственную деятельность.