После резкого роста цен и высокого спроса рынок древесных гранул в Латвии постепенно возвращается к равновесию. В отраслевой ассоциации считают, что уже в ближайший месяц ситуация может стабилизироваться, а стоимость топлива — начать снижаться.

Рынок древесных гранул в Латвии постепенно выходит из периода повышенного спроса. По оценке председателя правления Латвийской ассоциации биомассы LATbio Дидзиса Палейса, уже в течение ближайшего месяца ситуация может нормализоваться, а цены — пойти вниз.

Сейчас тонна древесных гранул у производителей стоит 300–330 евро с учетом НДС. Для сравнения, год назад цена составляла около 220 евро за тонну. Рост стоимости объясняется высоким сезонным спросом и большим количеством заранее оформленных заказов.

В настоящее время многие производители заняты выполнением уже заключенных контрактов и принимают новые заказы лишь раз в месяц. При этом, по словам Палейса, интерес покупателей постепенно снижается, что должно ослабить давление на рынок.

Для тех, кто отапливает жилье гранулами, это означает, что нынешний всплеск цен может оказаться временным. Многие покупатели уже приобрели запас топлива сразу на весь предстоящий отопительный сезон и, вероятно, не будут возвращаться на рынок до весны. Это должно привести к сокращению спроса.

По словам главы LATbio, похожая ситуация уже наблюдалась после энергетического кризиса 2022 года. Тогда летом жители активно закупали гранулы из-за опасений дальнейшего роста цен, однако уже осенью стоимость топлива начала быстро снижаться вслед за падением спроса. В результате большую часть зимы 2022–2023 годов внутренний рынок практически не проявлял активности, а производители работали в основном на экспорт.

При этом проблем с производством в этом году не возникло. Палейс отметил, что ни одно предприятие не останавливало выпуск гранул из-за нехватки сырья. В середине июля большинство заводов временно приостанавливали работу только для планового технического обслуживания, которое традиционно занимает две–три недели. Сейчас практически все предприятия вновь работают на полной мощности.

Схожая ситуация складывается и в соседней Польше. Там торговые компании активно пополняли запасы, в том числе закупая латвийские гранулы. Однако спрос на польском рынке также постепенно снижается. Если эта тенденция сохранится, она может дополнительно ослабить спрос на латвийскую продукцию и способствовать дальнейшему снижению цен.

Таким образом, в отрасли рассчитывают, что летний ажиотаж на рынке древесных гранул постепенно сойдет на нет, а стоимость топлива станет более стабильной по мере приближения отопительного сезона.