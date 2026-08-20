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airBaltic сокращает флот и рейсы: компания рассказала, что изменится для пассажиров 1 780

Бизнес
Дата публикации: 20.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: airBaltic
ФОТО: LETA

После сокращения парка самолетов airBaltic сможет перевозить примерно на 10% меньше пассажиров, чем сейчас. В авиакомпании объясняют, что делают ставку не на количество рейсов, а на повышение прибыльности и более равномерную загрузку флота в течение года.

Национальная авиакомпания airBaltic намерена сократить общий объем перевозок после уменьшения своего флота. Как сообщил член правления компании Витольд Яковлев, провозная способность перевозчика снизится примерно на 10%, пишут общественные СМИ.

По его словам, новый бизнес-план предусматривает сокращение числа самолетов и концентрацию на наиболее прибыльных маршрутах. Это означает, что часть направлений будет обслуживаться реже, а некоторые рейсы могут исчезнуть вовсе.

Главная задача компании — устранить резкий сезонный дисбаланс. Сейчас летом самолеты используются максимально активно, тогда как зимой значительная часть флота оказывается недозагруженной.

«Мы не хотим, чтобы в июле и августе было много рейсов, а затем возникал огромный провал в ноябре, январе и феврале», — пояснил Яковлев.

Фактически компания рассчитывает сделать расписание более стабильным в течение всего года. Вместо большого числа сезонных рейсов airBaltic намерена чаще выполнять полеты по направлениям, которые приносят наибольшую прибыль.

Для пассажиров это может означать, что выбор рейсов по отдельным маршрутам станет меньше, особенно в низкий сезон. В то же время на наиболее востребованных направлениях перевозчик рассчитывает сохранить высокую частоту полетов.

Новый бизнес-план связан и с продолжающейся финансовой реструктуризацией компании. Для ее завершения airBaltic необходимо привлечь 225 миллионов евро временного финансирования.

Пока окончательные условия сделки не согласованы. Отвечая на вопрос о возможном повышении стоимости заимствований, Яковлев признал, что с учетом уровня риска инвесторы могут потребовать процентную ставку выше нынешних 14,5%.

Председатель совета airBaltic Андрей Мартынов сообщил, что интерес к финансированию уже проявила группа частных кредиторов. По его словам, они готовы предоставить всю необходимую сумму — 225 миллионов евро.

Финансовая реструктуризация остается одним из ключевых условий реализации нового бизнес-плана. Именно от ее успешного завершения будет зависеть дальнейшее развитие авиакомпании и реализация планов по оптимизации маршрутной сети и флота.

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#пассажиры #финансирование #airbaltic
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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