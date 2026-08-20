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Авиакомпания в складчину - Кулбергс сделал предложение литовскому коллеге 1 259

Бизнес
Дата публикации: 20.08.2026
LETA
Изображение к статье: самолет цветов флага Латвии

Создание в будущем совместной авиакомпании могло бы принести долгосрочную стратегическую выгоду всем трем странам Балтии, заявил журналистам в четверг после встречи в Риге с премьер-министром Литвы Миндаугасом Синкявичюсом премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс.

Этот вопрос премьер-министры Латвии и Литвы обсудили во время сегодняшней встречи.

Кулбергс сказал, что упомянул в разговоре с премьер-министром Литвы о том, что после урегулирования вопроса с латвийской национальной авиакомпанией "airBaltic" Латвия, Литва и Эстония могли бы стратегически рассмотреть возможность создания единой авиационной компании стран Балтии.

По словам Кулбергса, Синкявичюс готов обсудить такое предложение. В то же время премьер-министр Латвии подчеркнул, что на данный момент конкретного предложения нет, однако он хотел бы обсудить этот вопрос со всеми тремя премьер-министрами стран Балтии.

"Это было бы выгодно для наших трех стран в долгосрочной перспективе с точки зрения стратегических интересов", - сказал Кулбергс. По его мнению, создание единой авиакомпании оправдано и с точки зрения безопасности, поскольку такой ресурс можно было бы использовать в случае угроз или кризисов, подобных пандемии "Covid-19".

Кроме того, Кулбергс подчеркнул, что все три страны Балтии стремятся привлекать инвестиции и проводить крупные мероприятия и единая авиакомпания была бы полезна в том числе в таком контексте.

Уже сообщалось, что совет "airBaltic" утвердил бизнес-план, который, в том числе для улучшения ликвидности, предусматривает привлечение временного финансирования в размере 225 млн евро, используя существующий пул обеспечения для приоритетных облигаций 2029 года.

В долгосрочной перспективе предусмотрена рекапитализация предприятия за счет нового займа в размере до 225 млн евро и нового собственного капитала в размере 100 млн евро, в свою очередь, часть существующих облигаций 2029 года будет конвертирована в доли капитала предприятия, а оставшаяся часть будет заменена новым, меньшим долгом в размере до 125 млн евро.

Сейм в четверг концептуально поддержал возможное участие государства в финансовой стабилизации национальной авиакомпании "airBaltic", в том числе приобретение государством облигаций промежуточного финансирования авиакомпании на сумму до 30 млн евро и капитализацию существующих облигаций на сумму 50 млн евро.

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#Эстония #Литва #авиация #инвестиции #Латвия #стратегия #экономика #политика
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
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