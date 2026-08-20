Министерство экономики прогнозирует, что к 2040 году уровень безработицы в Латвии снизится примерно до 5%, однако одновременно стране придется столкнуться с сокращением населения трудоспособного возраста и растущим дефицитом квалифицированных специалистов.

К 2040 году уровень безработицы в Латвии может постепенно снизиться до 5%, тогда как в 2030 году он, по прогнозу Министерства экономики, составит 5,6%. Такие оценки содержатся в новом докладе о средне- и долгосрочном развитии рынка труда.

В министерстве считают, что в ближайшие полтора десятилетия главным ограничением для экономики станет уже не нехватка рабочих мест, а нехватка работников.

Прогноз подготовлен в рамках стратегии, предусматривающей удвоение валового внутреннего продукта страны к 2035 году. Для этого экономика должна расти в среднем на 3,8% в год до 2030 года и примерно на 4,2% ежегодно в последующее десятилетие.

Ключевым источником такого роста, по мнению министерства, станет повышение производительности труда. Именно за счет новых технологий, цифровизации, инноваций, научных исследований и развития человеческого капитала Латвия рассчитывает сокращать отставание от более развитых экономик.

Все большую роль, как ожидается, будет играть искусственный интеллект. В министерстве прогнозируют, что ИИ поможет автоматизировать многие процессы, повысить производительность и одновременно создаст новые рабочие места, связанные с разработкой, внедрением и контролем таких технологий.

При этом демографическая ситуация останется серьезным вызовом. По расчетам министерства, к 2040 году население Латвии сократится примерно до 1,75 миллиона человек, что почти на 95 тысяч меньше, чем сейчас.

Наиболее заметно уменьшится число жителей трудоспособного возраста — примерно на 108 тысяч человек. Одновременно количество жителей старше 64 лет, наоборот, увеличится примерно на 62 тысячи.

Фактически работодателям станет еще сложнее находить сотрудников. Даже если экономика будет развиваться медленнее ожидаемого, дефицит кадров, по мнению министерства, сохранится из-за старения населения и нехватки специалистов нужной квалификации.

Особенно высокий риск безработицы сохранится у людей без профессионального образования и востребованных навыков, а также у жителей регионов, удаленных от крупных экономических центров.

До 2030 года наибольшее число новых рабочих мест ожидается в строительстве и коммерческих услугах. Вместе эти отрасли могут создать около 30 тысяч рабочих мест. В то же время занятость в торговле, по прогнозу, сократится примерно на 12 тысяч человек.

В более долгосрочной перспективе структура рынка труда продолжит меняться. К 2040 году доля рабочих мест, требующих высокой квалификации, может превысить 51%, тогда как количество вакансий для работников средней и низкой квалификации продолжит сокращаться.

Отдельно министерство обращает внимание на масштабную смену поколений. До 2040 года из-за выхода людей на пенсию и других демографических причин могут освободиться около 243,5 тысячи рабочих мест. Наибольшая потребность в замещении кадров ожидается среди специалистов высокой квалификации.

В министерстве считают, что именно инвестиции в образование, профессиональную подготовку и современные технологии станут главным условием устойчивого развития экономики в условиях сокращения численности населения.