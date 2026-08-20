Латвийская ассоциация торговцев (ЛАТ) предложила план, который, по ее мнению, позволит частично решить кризис вокруг сети MERE. Организация призывает ускорить выплаты поставщикам, предотвратить уничтожение скоропортящихся продуктов и избавить пострадавшие компании от дополнительной налоговой нагрузки.

Латвийская ассоциация торговцев (ЛАТ) заявила, что получила официальное разъяснение Службы финансовой разведки (СФР), в котором описан механизм работы с замороженными активами и товарами сети магазинов MERE (ООО LATPRODUKTI и филиал UAB Valiente), находящейся под санкциями.

По данным ассоциации, общая стоимость неоплаченных товаров латвийских производителей и замороженных оборотных средств уже превышает 1,815 млн евро.

Как утверждает ЛАТ со ссылкой на ответ СФР, применение санкций не освобождает компанию от обязательств перед поставщиками и сотрудниками. Кроме того, скоропортящиеся продукты питания можно передавать на благотворительность без получения отдельного разрешения Службы финансовой разведки.

В СФР также указали, что наиболее эффективным способом направить замороженные денежные средства на погашение долгов станет подача руководством компании одного консолидированного заявления о проведении платежей.

ЛАТ просит отменить «налоговую ловушку»

Отдельное внимание ассоциация уделяет налоговым последствиям для производителей.

Президент ЛАТ Хенрик Данусевич предупреждает, что если поставщикам придется окончательно списать более 1,8 млн евро как безнадежные долги, то действующие нормы могут привести к дополнительным расходам.

По его словам, такие убытки впоследствии могут попасть под налогообложение налогом на прибыль предприятий, что фактически означает дополнительную нагрузку примерно в 25% от невозвращенной суммы.

В связи с этим ЛАТ направила обращения в Министерство финансов и Службу государственных доходов с предложением признать подобные долги, возникшие из-за международных санкций, обстоятельствами непреодолимой силы (force majeure). Ассоциация предлагает разрешить учитывать их как расходы без применения налога на прибыль предприятий.

Продукты предлагают не уничтожать, а передать нуждающимся

После разъяснений СФР ЛАТ также выступила с инициативой организовать передачу продуктов питания с истекающим сроком годности благотворительным организациям.

Ассоциация сообщила, что уже связалась с Продовольственным банком «Paēdušai Latvijai» и несколькими региональными приютами для животных, которые выразили готовность принять такую помощь.

Для этого ЛАТ предлагает руководству MERE обратиться в Продовольственно-ветеринарную службу с просьбой назначить инспектора, который сможет официально зафиксировать передачу товаров при открытии складов.

Ассоциация предлагает централизованное решение

Кроме того, ЛАТ сообщила, что обратилась в адвокатское бюро, которое, предположительно, представляет интересы ООО LATPRODUKTI. Ассоциация рассчитывает, что уполномоченные представители компании смогут подписать консолидированное заявление, необходимое для перечисления средств поставщикам.

«СФР предоставил четкие юридические рамки, а ЛАТ готова обеспечить централизованную техническую координацию и обработку данных, чтобы защитить латвийских производителей, сохранить рабочие места в регионах и обеспечить соблюдение правовой логики», — заявил президент ЛАТ Хенрик Данусевич.

Кризис вокруг сети MERE уже затронул многих латвийских производителей, которые не получили оплату за поставленную продукцию. Предложения ЛАТ направлены на то, чтобы одновременно сократить финансовые потери бизнеса и избежать уничтожения пригодных к употреблению продуктов.

Реализация этих предложений теперь зависит от решений государственных учреждений, руководства MERE и представителей компании.