Опубликованные Центральным статистическим управлением (ЦСУ) данные о предприятиях, которые в июле этого года торговали с Россией и/или Беларусью, свидетельствуют о том, что среди них преобладают компании логистической, пищевой и медицинской отрасли, свидетельствует анализ агентства ЛЕТА по данным "Firmas.lv".

Данные показывают, что 55 из 171 предприятия, включенного в список, занимаются грузоперевозками, обеспечивают складскую деятельность или предоставляют другие логистические услуги, 44 предприятия занимаются торговлей или производством продуктов питания или сельскохозяйственных товаров, а 17 предприятий - производством или торговлей медицинскими товарами и оборудованием.

В основном торговые связи со странами-агрессорами поддерживают сравнительно небольшие латвийские предприятия - оборот 48 компаний в 2025 году не превысил одного миллиона евро, а оборот 51 предприятия составил от одного до пяти миллионов евро.

Крупнейшим предприятием, торговавшим в июле с Россией и/или Беларусью, является оптовый торговец сельскохозяйственной продукцией ООО SIA "Avrora Baltic", чей оборот в прошлом году составил 233 миллиона евро.

Далее следуют производитель лекарств АО "Grindeks", оптовый торговец сельскохозяйственной продукцией ООО "Agerona", производитель лекарств АО "Olpha", торговец фармацевтической продукцией ООО "Elpis", оператор складов ООО "Trialto Latvia", производитель продуктов питания ООО "Puratos Latvia", производитель трикотажа ООО "Lauma Fabrics", предприятие оптовой торговли продуктами питания ООО "Duty Free Trading Latvija", логистическая компания ООО "BV Grupa" и предприятие по торговле медицинскими принадлежностями ООО "Medibridge".

Представители "Grindeks" заявили ЦСУ, что стратегия развития компании направлена на расширение на рынках Европейского союза, Северной Америки и других международных рынках. Смена направлений экспорта уже началась, однако в фармацевтической отрасли это длительный процесс. Ситуация предприятия не является исключением, поскольку и другие мировые фармацевтические компании продолжают обеспечивать поставки лекарств в Россию и Беларусь.

Среди компаний, торговавших с Россией и/или Беларусью, есть и предприятия с гораздо более специфической деятельностью, чем упомянутые ранее. Например, среди названных ЦСУ компаний есть торговец товарами для рыбалки и туризма ООО "Salmo Group", торговец банными принадлежностями ООО "Pirts LV", книготорговая фирма ООО "Kors N" ("Mnogoknig"), поставщик полиграфических услуг ООО "Veiters korporācija", а также несколько дистрибьюторов косметики.

Среди реальных бенефициаров компании преобладают граждане Латвии - в 131 из названных ЦСУ компаний. В восьми компаниях бенефициарами являются граждане России, в шести - Эстонии, в пяти - Беларуси и в четырех - Украины. Также среди бенефициаров есть граждане Израиля, Германии, Швейцарии, Индии, Италии, Литвы и других стран.