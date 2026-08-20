Центральное статистическое управление (ЦСУ) впервые опубликовало список зарегистрированных в Латвии компаний, фигурирующих в данных об экспорте товаров в Россию или Беларусь либо импорте из этих стран. В перечень за июль 2026 года вошла 171 компания.

Среди них — фармацевтические предприятия Grindeks и Olpha, производители Lauma Fabrics и Lauma Lingerie, компания Salmo Group, Puratos Latvia, а также десятки транспортных, логистических, торговых и других предприятий.

Одновременно ЦСУ опубликовало представленные самими предприятиями комментарии — пояснения и дополнительную информацию о совершенных сделках.

Из них следует, что характер операций у компаний существенно различается. Часть предприятий подтверждает непосредственный экспорт или импорт товаров, другие указывают, что оказывают логистические, экспедиторские или таможенные услуги и могут фигурировать в декларациях как экспортеры, не являясь при этом продавцами товара.

Так, Grindeks поясняет, что продолжает поставки лекарств, одновременно постепенно переориентируя экспорт на рынки Евросоюза, Северной Америки и других стран.

Leversa сообщает, что в ее ассортименте нет товаров российского происхождения, однако компания распространяет минеральную воду Darida, добываемую в Беларуси. Компания подчеркивает, что такой импорт не запрещен действующими санкциями.

Unisel Co указывает, что экспортирует в Беларусь продукты питания — в июле речь шла, в частности, о кукурузе и киви. По утверждению компании, экспорта в Россию она не осуществляет.

В то же время ряд логистических предприятий поясняет, что сам не занимается куплей-продажей товаров. Cargo Concept, Engure, Kravu Serviss, Trans Him Baltic, Verex Logistics, Vollers-Rīga и Wellman Logistics указывают, что оказывают услуги по транспортировке, экспедированию, хранению или таможенному оформлению грузов.

Некоторые предприятия сообщили, что уже прекратили соответствующие операции. Cement Trade заявляет, что с 25 июля прекратил импорт, связанный с Беларусью, а Rigalit — что с 20 июля прекратил экспортно-импортные сделки с белорусскими резидентами. Outfish сообщает, что прекратил сотрудничество с зарегистрированной в России компанией еще в 2022 году.

Публиковать перечень ЦСУ обязали поправки к Закону о поддержке гражданского населения Украины, принятые Сеймом 18 июня. Служба государственных доходов готовит данные о зарегистрированных в Латвии коммерческих обществах, которые экспортируют товары в Россию или Беларусь либо импортируют их из этих стран, а ЦСУ размещает их в открытом доступе.

Ранее эти сведения не публиковались из-за ограничений конфиденциальности налоговой информации. Теперь законом предусмотрено, что на эти данные соответствующие ограничения не распространяются.

Список и комментарии компаний планируется обновлять раз в месяц — ориентировочно на третьей неделе каждого месяца.