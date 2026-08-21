Европа подходит к отопительному сезону с более низкими, чем обычно, запасами газа и высокими ценами на топливо. Эксперты предупреждают, что это может привести к дальнейшему удорожанию газа и со временем отразиться на коммунальных платежах и ценах на товары.

Подготовка Европы к предстоящей зиме проходит в более сложных условиях, чем год назад. По данным, приведенным интернет-изданием Oilprice.com, европейские газовые хранилища заполнены примерно на 60%, тогда как обычно к этому времени показатель достигает около 80%. При этом к 1 ноября страны ЕС должны довести уровень запасов до 90%, пишет Latvijas Avīze.

Одной из причин аналитики называют изменение структуры поставок газа после сокращения импорта из России и Беларуси. Сейчас значительную часть топлива Европа получает в виде сжиженного природного газа (СПГ), в том числе из США и Катара.

Дополнительное давление на рынок оказала напряженность на Ближнем Востоке. По информации Oilprice.com, после начала боевых действий с участием США, Израиля и Ирана поставки катарского СПГ стали менее доступными, а стоимость газа выросла примерно вдвое по сравнению с периодом до эскалации конфликта.

Необычной оказалась и ситуация летом. Обычно теплый сезон сопровождается снижением спроса на газ, что позволяет пополнять хранилища по более выгодным ценам. Однако в этом году продолжительные волны жары привели к резкому увеличению потребления электроэнергии для кондиционирования помещений. Это, в свою очередь, повысило спрос на газ и не позволило сформировать запасы привычными темпами.

По мере приближения отопительного сезона европейским импортерам, вероятно, придется активнее конкурировать за поставки СПГ с покупателями из Азии. Такая конкуренция способна еще сильнее подтолкнуть цены вверх.

Для обычных потребителей это не означает немедленного роста счетов. Если тарифы регулируются, изменения становятся заметны лишь спустя несколько месяцев.

Экономист банка Citadele Карлис Пургайлис отмечает, что цены на свободном рынке реагируют на подорожание газа практически сразу, тогда как регулируемые тарифы меняются с задержкой. По его оценке, влияние роста стоимости газа на общую инфляцию в Латвии проявляется примерно через три месяца, на цены продуктов питания — через четыре месяца, на стоимость жилья и коммунальных услуг — через пять месяцев, а на цены услуг — еще позже.

По словам экономиста, именно поэтому жители стран Балтии пока не в полной мере ощущают нынешнее подорожание газа. Однако если высокие цены сохранятся, их влияние постепенно распространится не только на отопление, но и на стоимость многих товаров и услуг.

Окончательная ситуация будет зависеть от того, насколько быстро европейским странам удастся пополнить газовые хранилища до начала зимы и как будут развиваться события на мировом энергетическом рынке.