Латвийские производители ожидают в этом году более высокий урожай яблок, чем год назад, а значит, и цены могут оказаться ниже. Правда, ситуация в садах неодинакова: часть хозяйств пострадала от зимних морозов, тогда как другие рассчитывают на хороший сезон.

Урожай яблок в Латвии в этом году будет сильно зависеть от конкретного хозяйства. В одних садах деревья пострадали от зимних морозов, что сказалось на количестве плодов, в других же рассчитывают собрать хороший урожай.

Председатель правления кооператива «Зелта абеле» Гинтс Нейманис рассказал, что в целом нынешний сезон складывается лучше, чем прошлый. По его словам, в садах кооператива урожай ожидается хорошим, хотя окончательные выводы делать пока рано — многое еще зависит от погоды.

Сбор ранних сортов уже начался, а массовая уборка урожая стартует в конце августа и начале сентября, когда созреют основные сорта, в том числе популярный «Ауксис».

Погодные условия в этом году оказались благоприятными для яблонь. Влаги деревьям хватает, летняя засуха не нанесла ущерба, а сильные бури и наводнения обошли большинство садов стороной.

Для покупателей это может означать более доступные цены. Производители ожидают, что предложение яблок на рынке будет выше прошлогоднего, а значит, стоимость фруктов может снизиться. При этом на ситуацию повлияет не только урожай профессиональных хозяйств, но и объем яблок в частных садах.

Массовые поставки латвийских яблок в магазины начнутся в сентябре одновременно со стартом программы «Молоко и фрукты для школы». Однако яблоки ранних сортов уже появились в продаже.

Еще одной проблемой для отрасли остается нехватка сезонных работников. По словам Нейманиса, найти людей для уборки урожая с каждым годом становится сложнее. Некоторые устраиваются на работу, но быстро увольняются, столкнувшись с реальным объемом физических нагрузок.

Латвийским производителям также приходится конкурировать с польскими яблоками. За последние годы разница в цене между ними сократилась, однако польская продукция по-прежнему широко представлена в магазинах и зачастую стоит дешевле.

О хорошем урожае сообщают и в хозяйстве «Пурес дарзи». Его владелец Эдмундс Гринбергс отметил, что погодные условия в этом сезоне не навредили яблоням, поэтому рассчитывает на хороший сбор. При этом предприятие, как и многие другие хозяйства, испытывает дефицит работников на период уборки урожая.

Таким образом, если погода не преподнесет неприятных сюрпризов в последние недели сезона, осенью в магазинах может появиться больше латвийских яблок, а их стоимость окажется ниже, чем год назад.