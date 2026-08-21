Рынок азартных игр в Латвии за последний год заметно изменился — и не только из-за новых игроков на рынке. С 1 апреля 2026 года контроль над отраслью перешёл к Государственной налоговой службе (VID), а нелегальные операторы, по оценкам аналитиков, уже занимают почти треть рынка. Разбираемся, что изменилось и как понять, что казино, в котором вы собираетесь играть, работает законно.

Азартные игры в Латвии переходят под контроль VID

Что изменилось с 1 апреля

Согласно распоряжению Кабинета министров от 3 октября 2025 года, Инспекция по надзору за лотереями и азартными играми (IAUI) была присоединена к Государственной налоговой службе. Теперь лицензированием, контролем за соблюдением требований и юридическими вопросами занимается отдел надзора за азартными играми и лотереями в составе VID, а выездные, дистанционные, технические и финансовые проверки — отдельное контрольное подразделение.

Зачем понадобилось объединение

Цель реформы — свести надзор и налоговый контроль в одних руках, чтобы быстрее выявлять операторов, которые работают без лицензии или недоплачивают налоги. IAUI существовала с 1998 года как отдельное учреждение при Минфине, но почти три десятилетия отдельного надзора не помешали теневому рынку разрастись.

Почему нелегальный рынок — это не абстрактная проблема

Сколько теряет бюджет

По данным аналитической компании H2 Gambling Capital, оборот нелегальных онлайн-казино и букмекеров в Латвии в 2025 году достиг около 62 миллионов евро. Если тенденция сохранится, за ближайшие пять лет бюджет может недополучить порядка 90 миллионов евро налогов — деньги, которые могли бы пойти на здравоохранение или инфраструктуру, вместо этого оседают у операторов, не платящих ни цента в латвийскую казну.

Риски для игрока

Дело не только в налогах. У нелегального оператора нет обязательств по защите игроков: никаких лимитов на депозиты, никакой процедуры разрешения споров через регулятора, никаких гарантий, что выигрыш вообще будет выплачен. Если счёт заблокируют или откажутся переводить деньги, пожаловаться будет попросту некуда.

Как проверить, легально ли казино

Проверка через реестр лицензиатов

Самый надёжный способ — открыть публичный список лицензиатов на сайте VID и сверить название оператора и адрес сайта. Если казино в реестре нет, это уже повод насторожиться, вне зависимости от того, насколько привлекательно выглядит бонус на первый депозит.

На что смотреть, помимо реестра

У легального оператора номер лицензии обычно указан прямо на сайте, в футере или в разделе «О компании», доступны инструменты самоограничения (лимиты, самоисключение) и русскоязычная поддержка, если сайт ориентирован на местную аудиторию. Например, прежде чем зарегистрироваться на площадке вроде онлайн казино с латвийской лицензией, стоит сначала свериться с реестром VID, а не полагаться только на внешний вид сайта. Больше о том, как теневой сегмент отъедает долю рынка у легальных операторов, можно почитать в материале BB.LV о нелегальных казино.

Часто задаваемые вопросы

Кто сейчас регулирует азартные игры в Латвии?

С 1 апреля 2026 года эту функцию выполняет Государственная налоговая служба (VID), к которой была присоединена бывшая Инспекция по надзору за лотереями и азартными играми.

Как быстро проверить лицензию казино?

Достаточно открыть публичный реестр лицензиатов на сайте VID и найти там название оператора или домен сайта.

Что грозит игроку, который играет в нелегальном казино?

Формальной ответственности для игрока нет, но нет и защиты: жаловаться на невыплату выигрыша или заблокированный счёт будет некуда.

Почему нелегальные операторы вообще существуют, если это незаконно?

Многие работают из-за пределов Латвии, что усложняет блокировку и преследование, а привлекательные бонусы продолжают притягивать игроков, не проверяющих лицензию.

Означает ли наличие лицензии полную безопасность?

Лицензия подтверждает, что оператор соблюдает требования регулятора, включая инструменты ответственной игры, но разумная осторожность и личные лимиты всё равно остаются на игроке.

Заключение

Передача надзора Государственной налоговой службе — это попытка навести порядок на рынке, который годами рос быстрее, чем успевал регулироваться. Пока реформа набирает обороты, простая привычка проверять лицензию перед регистрацией остаётся лучшей защитой игрока — и это касается любого сайта, который предлагает азартные игры, независимо от того, насколько убедительно выглядит его реклама.

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