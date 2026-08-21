Первые требования нового регламента ЕС об упаковке начали применяться в августе и вызвали недовольство части латвийских предпринимателей. Представители малого бизнеса говорят о росте административной нагрузки, тогда как сам регламент был принят еще в 2025 году и предусматривает поэтапный переход до 2030 года.

В Латвии первые вступившие в силу требования европейского регламента об упаковке стали предметом активного обсуждения среди представителей малого бизнеса и ремесленников. Некоторые предприниматели считают новые правила слишком сложными и уже начали сбор подписей с призывом пересмотреть документ.

Однако сам регламент не является неожиданностью. Он вступил в силу 11 февраля 2025 года, после чего был предусмотрен 18-месячный переходный период. Первые положения начали применяться 12 августа 2026 года, а дальнейшее введение требований будет происходить поэтапно до 2030 года.

Основная цель документа — сократить количество упаковочных отходов и увеличить долю упаковки, пригодной для переработки. Согласно планам ЕС, к 2030 году вся упаковка, находящаяся на европейском рынке, должна отвечать требованиям по переработке и способствовать более эффективному использованию вторичного сырья.

Для крупных компаний переход к новым правилам может оказаться проще, тогда как небольшим предприятиям зачастую сложнее адаптироваться из-за дополнительных затрат и административных требований. Именно представители малого бизнеса сегодня чаще всего говорят о необходимости пересмотра отдельных положений регламента.

Важно понимать, что речь идет не о разовом изменении. Новые требования будут вводиться постепенно, поэтому предпринимателям предстоит адаптироваться к ним в течение нескольких ближайших лет.

В публикации Latvijas Avīze также поднимается вопрос о том, насколько эффективно предпринимательские организации информировали своих членов о предстоящих изменениях в течение переходного периода. При этом газета отмечает, что недовольство в публичном пространстве могло усилиться благодаря наиболее активным критикам новых правил.

Пока официальных сигналов о возможной отмене или приостановке действия регламента нет. Поэтому основное внимание бизнеса, вероятно, будет сосредоточено на практическом выполнении новых требований и подготовке к следующим этапам их введения.