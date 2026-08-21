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«Sadales tīkls» и «Latvenergo» заявили о регулярных попытках взлома своих IT-систем 1 73

Бизнес
Дата публикации: 21.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: хакер
ФОТО: LETA

Государственные энергетические компании «Sadales tīkls» и «Latvenergo» сообщили, что регулярно фиксируют попытки несанкционированного доступа к своим информационным системам. После недавних громких кибератак в Латвии они заверяют, что постоянно усиливают защиту критически важной инфраструктуры.

После масштабной кибератаки на CSDD и июньского инцидента в «Latvijas valsts meži» государственные энергетические компании «Sadales tīkls» и «Latvenergo» подтвердили, что также постоянно сталкиваются с попытками проникновения в свои IT-системы.

В «Sadales tīkls» подчеркнули, что кибербезопасность остается одним из ключевых направлений работы, поскольку попытки получить несанкционированный доступ к информационным системам происходят регулярно.

Компания совместно со специалистами концерна «Latvenergo» ведет постоянный мониторинг безопасности критически важной инфраструктуры, в том числе в сотрудничестве с Cert.lv.

Помимо этого, предприятие регулярно оценивает киберриски, анализирует крупные инциденты, произошедшие в других организациях, внедряет дополнительные меры защиты и обучает сотрудников правилам безопасной работы в цифровой среде.

С аналогичным заявлением выступил и концерн «Latvenergo». В компании отметили, что постоянно сталкиваются с различными видами киберугроз, включая попытки получить доступ к внутренним информационным системам.

Это означает, что подобные атаки уже стали обычной частью работы операторов критической инфраструктуры. Главная задача компаний — вовремя обнаружить попытку взлома и не допустить нарушения работы систем.

В «Latvenergo» сообщили, что систематически инвестируют в защиту IT-инфраструктуры и уже много лет сотрудничают с Cert.lv. Между сторонами действует договор, предусматривающий услуги по оперативному выявлению угроз кибербезопасности.

Кроме того, компания использует специализированные сервисы Cert.lv для объектов критической инфраструктуры, участвует в учениях и семинарах, а также анализирует как недавние кибератаки на латвийские предприятия, так и угрозы, направленные против других организаций.

Тема кибербезопасности особенно актуализировалась после серии крупных инцидентов. В ночь на 8 августа была атакована CSDD, откуда злоумышленники похитили персональные данные 1,2 млн человек и сведения примерно о 200 тыс. юридических лиц. А 22 июня кибератаке подверглась IT-инфраструктура «Latvijas valsts meži», из-за чего временно перестали работать несколько внешних и внутренних информационных систем предприятия.

На фоне этих событий государственные компании усиливают меры защиты и делают особый акцент на постоянном мониторинге своих информационных систем, поскольку киберугрозы становятся все более регулярными и сложными.

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#Латвия #Latvenergo #кибербезопасность #CSDD
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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