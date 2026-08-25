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Латвийская компания оспорила в суде ЕС пошлины на товары из России и Беларуси 0 57

Бизнес
Дата публикации: 25.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: Суд ЕС

Латвийский торговец топливом и нефтепродуктами WO Trading обратился в Суд Европейского союза, оспаривая изменения таможенных пошлин на ряд товаров российского и белорусского происхождения или экспортируемых из этих стран.

Правительство Латвии во вторник утвердило позицию страны по делу «WO Trading против Европарламента и Совета ЕС».

В Министерстве юстиции агентству LETA сообщили, что проект позиции имеет ограниченный доступ. При этом в ведомстве подчеркнули, что общая позиция Латвии в вопросах санкций остается неизменной: санкционные механизмы считаются важным инструментом для ограничения возможностей государства-агрессора.

Как следует из публикации в Официальном журнале Европейского союза, латвийская компания WO Trading оспаривает регламент Европейского парламента и Совета ЕС, предусматривающий изменение таможенных пошлин на определенные товары, происходящие из России и Беларуси либо экспортируемые из этих стран.

Иск был подан 15 сентября прошлого года.

Пять аргументов компании

В обоснование своих требований WO Trading приводит пять аргументов. В частности, компания считает, что для принятия регламента было выбрано неправильное юридическое основание, а сам документ недостаточно обоснован и нарушает принцип соразмерности.

Кроме того, компания утверждает, что не было соблюдено ее право быть заслушанной и были нарушены некоторые нормы законодательства ЕС, а также правила Всемирной торговой организации.

WO Trading также ставит под сомнение соответствие регламента нормам Генерального соглашения по тарифам и торговле, в том числе положениям о недискриминации и таможенных тарифах.

Что известно о WO Trading

По публичным данным Firmas.lv, компания занимается торговлей топливом и нефтепродуктами. WO Trading зарегистрирована в 2006 году, ее уставный капитал составляет 2845 евро.

Владельцем компании является Томс Эгле, которому также принадлежат 40% долей предприятия Rietumu nafta.

В прошлом году оборот WO Trading составил 3,12 млн евро, а прибыль — 435,8 тыс. евро.

Таким образом, теперь Суду ЕС предстоит оценить не политическую целесообразность ограничений, а юридические аргументы латвийской компании и соответствие оспариваемого регулирования нормам европейского и международного права.

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#торговля #Латвия #таможня #судебный процесс #Беларусь #Россия
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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