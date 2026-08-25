Крупнейшая в Литве группа грузоперевозок и логистики Girteka Group расширяет присутствие в Латвии. Часть транспортных операций компания переводит в Ригу — здесь уже зарегистрировано около 100 тягачей. Параллельно новый центр создается в румынской Ораде.

Как сообщает портал деловых новостей Verslo žinios, Girteka открывает местные компании в Латвии и Румынии. В группе объясняют этот шаг необходимостью адаптировать европейскую операционную модель к ситуации на рынке труда и хронической нехватке водителей.

Представители Girteka подчеркивают, что решение о расширении в Латвии и Румынии связано не с каким-либо одним налоговым или нормативным преимуществом.

«Решение обусловлено не одним конкретным нормативным или налоговым отличием. Мы оцениваем всю деловую среду, и в настоящее время одной из важнейших причин является возможность обеспечить достаточное количество водителей для нашего автопарка и удовлетворения потребностей клиентов», — пояснили в группе.

В Латвии уже около 100 тягачей

Процесс фактически уже начался. В Латвии зарегистрировано почти 100 тягачей Girteka.

В Румынии компания пока находится на подготовительном этапе: там планируется регистрация тягачей и набор первых водителей.

Таким образом, Рига становится еще одной точкой европейской транспортной сети литовского логистического гиганта.

Компания перевозит около 800 тысяч грузов в год

Girteka уже работает в Германии, Польше, Дании и Норвегии. Ежегодно группа выполняет около 800 тысяч грузоперевозок для более чем 5 тысяч клиентов по всей Европе.

Особенно крупное присутствие компания создала в Польше, куда вышла в том числе в рамках подготовки к новым требованиям европейского пакета мобильности. Сейчас там работает около 3 тысяч грузовиков Girteka.

Почему выбор пал в том числе на Латвию

Одной из главных проблем европейского автомобильного транспорта остается нехватка водителей. По приведенным в публикации данным Международного союза автомобильного транспорта (IRU), дефицит водителей грузовиков в Европе оценивался примерно в 502 тысячи человек, или около 13% рабочей силы отрасли.

Именно возможность обеспечить автопарк необходимым количеством водителей Girteka называет одним из ключевых факторов при выборе стран для дальнейшего развития.

Для Латвии решение Girteka означает не просто появление еще одной иностранной компании: часть операций одного из крупнейших перевозчиков региона фактически переезжает в Ригу. А почти сотня уже зарегистрированных здесь тягачей показывает, что речь идет не только о планах на бумаге.