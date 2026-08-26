Эстонская компания Wolfram Europa сообщила о планах строительства завода по производству взрывчатых веществ в Латвии.

Эстонская компания Wolfram Europa объявила об инвестициях в размере 200 млн евро для строительства нового завода недалеко от латвийского Екабпилса. Инвестиции будут частные (эстонские) и государственные (латвийские).

Местонахождение планируемого завода скрывается, указывается лишь, что это малонаселенное и лесистое место в Екабпилсском крае.

Обещают, что уже в 2027 году предприятие начнет синтезировать взрывчатые вещества и производить различные боеприпасы. По расчетам, там будут собирать ежегодно около 100 тысяч противотанковых мин и 200 тысяч боеголовок.

В целом завод будет больше ориентирован на экспорт, но также обеспечит потребности Латвии в боеприпасах. Планируемых объемов экспорта можно будет достичь во второй половине 2028 года.

С момента запуска на полную мощность завод обеспечит в регионе около 200 рабочих мест, требующих высокой квалификации.

В правительстве Латвии обещают, что новый завод будет расположен на площади 40 гектаров, там создадут 200 новых рабочих мест.

Предприятие также получит государственную поддержку - правительство Латвии планирует инвестировать в проект 4,8 миллиона евро при условии достижения запланированных производственных мощностей и объемов экспорта.

Для следующих этапов завода можно будет привлечь государственную поддержку еще примерно на 20 миллионов евро, при общем объеме инвестиций около 100 миллионов евро.