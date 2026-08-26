Как пишет Latvijas Avīze, латвийские предприниматели все чаще жалуются на нехватку работников, однако одновременно люди старшего возраста рассказывают о сложностях с трудоустройством.

Многие пенсионеры готовы продолжать работать, но работодателей беспокоят состояние их здоровья и связанные с возрастом риски. Бизнес считает, что государство могло бы активнее стимулировать занятость пожилых людей, в том числе с помощью налоговых инструментов.

На первый взгляд, официальная статистика не свидетельствует о большом количестве пенсионеров, активно ищущих работу. По данным Государственного агентства занятости, на 30 июня этого года среди зарегистрированных соискателей старше 65 лет было всего 18 человек.

Они искали работу дворниками, дежурными, водителями, электромонтерами, социальными и подсобными работниками. Однако эти цифры не дают полного представления о ситуации на рынке труда среди пожилых людей: далеко не каждый пенсионер, желающий найти работу, регистрируется в Государственном агентстве занятости.

Всего, по данным Государственного агентства социального страхования, в Латвии насчитывается 439 597 получателей пенсии по старости.

Более 70 тысяч пенсионеров продолжают работать

Глава Латвийской федерации пенсионеров Айя Барча рассказала, что, по имеющейся у организации информации, работу продолжают более 70,6 тысячи пенсионеров.

По ее мнению, это не так много. Возможность продолжать трудовую деятельность в пожилом возрасте в значительной степени зависит от состояния здоровья человека.

Нередко пенсионеры вообще не выходят на рынок труда в поисках нового места, а продолжают работать там же, где трудились до достижения пенсионного возраста. Если сотрудник обладает необходимыми знаниями и опытом, работодатель зачастую заинтересован в том, чтобы его сохранить.

Работодателям нужны опытные кадры

Генеральный директор Латвийской конфедерации работодателей Каспарс Горкшс положительно оценивает занятость людей пенсионного возраста.

По его словам, нехватка работников в Латвии перестала быть исключительно проблемой рынка труда и превратилась в один из вызовов для конкурентоспособности всей страны.

Особенно востребованными пожилые сотрудники могут быть в профессиях, где большое значение имеют накопленный за десятилетия опыт и специфические профессиональные знания, а приток молодых специалистов недостаточен.

В то же время пенсионеры чаще выбирают работу с меньшей интенсивностью или трудятся неполный рабочий день. Это позволяет им оставаться экономически активными, не принимая на себя такую же нагрузку, как при полной занятости.

Возраст все еще становится препятствием

Однако желание пенсионера работать и потребность предприятия в сотрудниках далеко не всегда совпадают.

Люди старшего возраста отмечают, что при поиске нового места сталкиваются с осторожным отношением работодателей. Среди причин — опасения по поводу состояния здоровья потенциального сотрудника и его способности справляться с рабочей нагрузкой.

Сами работодатели, в свою очередь, хотели бы видеть более активную поддержку государства, в частности в вопросах налогообложения труда пожилых людей.

Государственной системы пока нет

По оценке Горкшса, увеличение числа работающих пенсионеров нельзя считать результатом целенаправленной государственной политики.

В Латвии пока отсутствует системный стратегический подход к управлению старением рабочей силы. Хотя соответствующие цели обозначены в политических документах, единой системы инструментов поддержки не создано.

Поэтому рост занятости людей старшего возраста сегодня объясняется прежде всего экономической необходимостью и дефицитом кадров, а не последовательными мерами государства.

Получается парадоксальная ситуация: Латвии не хватает работников, а часть пенсионеров готова и хочет работать, но соединить эти две потребности рынок пока способен не всегда. Опыт пожилых сотрудников становится все более ценным ресурсом, однако без продуманной государственной политики и стимулов для работодателей его потенциал используется далеко не полностью.