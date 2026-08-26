Rietumu Banka предоставил кредитную линию в размере 20 миллионов евро эстонской группе компаний в сфере ипотечного кредитования Omega Laen. Средства предназначены для рефинансирования существующих обязательств группы, расширения портфеля ипотечных кредитов в Эстонии и Литве, а также развития деятельности в Польше.

Предоставленное финансирование включает две кредитные линии — материнской компании Omega Laen в Эстонии и дочерней компании Kredito Garantas в Литве. Структура финансирования также позволяет направить часть средств на развитие польской компании группы – Balt Credit. Такие образом обеспечивается единое финансовое решение для деятельности группы сразу в нескольких странах.

«Rietumu Banka имеет многолетний опыт кредитования компаний альтернативного финансирования, и этот сегмент остается одним из наших приоритетных направлений. Omega Laen — опытный участник рынка со стабильной бизнес-моделью и амбициозными планами роста. Мы разработали финансовое решение, соответствующее трансграничной бизнес-модели нашего клиента и обеспечивающее необходимую гибкость для дальнейшего развития в странах Балтии и Польше», — отмечает председатель правления Rietumu Banka Елена Бурая.

Группа Omega Laen прочно закрепила свои позиции на рынках Эстонии и Литвы, а Польшу рассматривает как ключевое направление дальнейшего роста. Разработанная Rietumu Banka структура сделки позволяет более эффективно использовать активы и залоговое обеспечение группы в странах Балтии для поддержки ее расширения на польском рынке.

«Работая сразу на нескольких рынках, мы искали финансового партнера, который понимает специфику деятельности международной группы компаний и способен предложить подходящее для нее финансовое решение. Кредитная линия Rietumu Banka позволит рефинансировать существующие обязательства на более выгодных условиях и обеспечит дополнительные средства для дальнейшего развития. Это позволит нам расширять кредитный портфель в Эстонии и Литве, одновременно ускоряя рост в Польше», — говорит член правления Omega Laen Эдуард Кимаск.

Выделенное финансирование соответствует стратегии Rietumu Banka по развитию корпоративного кредитования в странах Балтии и других европейских странах, с фокусом на компании с устойчивой бизнес-моделью и качественным залоговым обеспечением.

Кредитный портфель группы Omega Laen состоит из займов, обеспеченных недвижимостью, что считается более консервативным сегментом кредитования по сравнению с беззалоговым финансированием.

О Rietumu Banka

Rietumu Banka – крупнейший латвийский банк с местным капиталом и один из ведущих банков в Балтийском регионе. Деятельность банка направлена на обслуживание крупных и средних предприятий в Латвии и других странах Балтии и Европы, а также состоятельных частных лиц. Клиентами Rietumu Banka являются компании, работающие в таких сферах как зеленая энергетика, производство продуктов питания и других товаров, коммерческая и жилая недвижимость, строительство, импортные и экспортные операции, логистика, торговля, финансовые услуги, технологии, и других отраслях.

Об Omega Laen

Omega Laen — группа компаний в сфере ипотечного кредитования, предоставляющая займы под залог недвижимости в Эстонии, Литве и Польше. Материнская компания группы Omega Laen AS начала работу в Таллинне в 2009 году. В Литве группу представляет основанная в 2011 году компания Kredito Garantas, а в Польше — компания Balt Credit, основанная в 2014 году.