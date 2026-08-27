Более года назад, в июне 2025 года, внимание рижан привлекла вывеска SHEIN в витринах здания на пересечении улиц Бривибас и Райня, напротив памятника Свободы, пишет nasha.lv

Рядом был размещён QR-код, ведущий на страницу с сообщением об открытии первого магазина SHEIN в Латвии. Новость быстро разлетелась по соцсетям, а в первые дни возле магазина выстроились длинные очереди. Официальная компания Shein тут же сообщила, что отрицает связь с магазином в центре Риги и тут же стала принимать меры для защиты клиентов в Латвии

Теперь латвийский аутлет обуви, одежды и аксессуаров в своем аккаунте на Facebook рассказал, что на самом деле стояло за громким открытием.

По словам компании, идея SHEIN CLUB появилась после того, как компания получила возможность приобрести остатки непроданных товаров SHEIN. Их решили продавать в обычном магазине, чтобы покупатели могли увидеть и примерить одежду перед покупкой. Особенно большой выбор составляли вечерние платья.

Для привлечения внимания на фасаде разместили надписи SHEIN и CLUB. В результате СМИ и пользователи соцсетей решили, что в центре Риги открылся официальный магазин бренда. Вскоре SHEIN заявил, что эта торговая точка не является авторизованной и не связана с компанией.

Финансово эксперимент оказался неудачным — SHEIN CLUB принёс компании убытки. Тем не менее в устроившей провокацию фирме не жалеют о проекте и называют его одним из самых необычных бизнес-экспериментов в своей истории.