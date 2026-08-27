Перебои с электричеством после сильной бури нарушили работу десятков магазинов по всей Латвии. Торговые сети использовали генераторы, рефрижераторы и перенаправляли поставки, однако спасти удалось не все: только Rimi сообщает о нескольких десятках тонн продуктов, которые приходится утилизировать. Общий размер ущерба торговцы пока продолжают подсчитывать.

Розничные торговцы продолжают оценивать потери, вызванные бурей и необходимостью списывать продукты питания, сообщили представители опрошенных торговых сетей.

Lidl: пострадала работа шести магазинов

Руководитель отдела коммуникации SIA Lidl Latvija Зане Нельке сообщила bb.lv, что буря в минувшие выходные и последовавшее за ней отключение электричества повлияли на работу шести магазинов.

Благодаря генераторам в воскресенье, 23 августа, удалось обеспечить работу магазинов в Бауске и Екабпилсе. В Цесисе магазин возобновил работу после обеда, когда восстановили электроснабжение, в Саласпилсе — после 15 часов, а в Огре — после 17 часов. Магазин в Сигулде оставался закрытым весь день.

По словам Нельке, чтобы сократить количество товаров, которые придется списать, к наиболее проблемным магазинам направили грузовые автомобили, способные поддерживать необходимый температурный режим. В них перегружали продукты, которым требуется определенная температура хранения.

Однако спасти абсолютно все товары не удалось. Продукты, условия хранения которых были нарушены, списываются и утилизируются в установленном порядке.

Дополнительные трудности создало отсутствие телефонной связи, мешавшее оперативной работе. Доставка генераторов в магазины Бауски и Екабпилса также задерживалась из-за перекрытых дорог, на которые упали деревья.

Общую сумму ущерба Lidl Latvija пока подсчитывает.

Maxima: утром были закрыты 27 магазинов

Руководитель отдела коммуникации SIA Maxima Latvija Лиене Дупате-Угуле рассказала ЛЕТА, что утром в воскресенье, 23 августа, из-за проблем с электроснабжением и другой инфраструктурой были закрыты 27 магазинов, главным образом в Земгале и Латгале.

Это около 15% всех магазинов Maxima, тогда как остальные 85% продолжали работать в обычном режиме. По мере улучшения ситуации к воскресному дню примерно половина закрытых торговых точек возобновила работу, остальные открывались постепенно.

Чтобы уменьшить количество пищевых отходов, большую часть поставок перенаправляли обратно в логистический центр, где благодаря генератору поддерживался необходимый температурный режим, либо в ближайшие продолжавшие работать магазины.

К некоторым магазинам, столкнувшимся с перебоями электроснабжения, направляли автомобили с оборудованием для поддержания необходимой температуры, чтобы сохранить находившиеся там продукты и сократить объем списаний.

Дупате-Угуле подчеркнула, что Maxima Latvija начала готовиться к буре сразу после получения соответствующей информации, привлекая дополнительные ресурсы и техническую поддержку.

После того как стали понятны масштабы стихии и перечень затронутых регионов, генераторы использовались с учетом их доступности и других технических возможностей. Ситуацию осложняли также перебои мобильной связи и доступа к интернету.

Генераторами оборудованы оба склада компании, причем один из них проработал в таком режиме почти сутки.

После полного устранения последствий бури Maxima намерена тщательно проанализировать произошедшее и сделать выводы, чтобы повысить готовность к подобным нестандартным ситуациям в будущем.

Rimi: на утилизацию отправляют десятки тонн продуктов

Руководитель по связям с общественностью SIA Rimi Latvia Инга Бите сообщила ЛЕТА, что вызванные бурей перебои с электричеством в выходные затронули несколько десятков магазинов Rimi по всей Латвии. В 11 магазинах электроснабжение отсутствовало продолжительное время, однако к 24 августа его восстановили.

Дольше других были закрыты магазины в Сигулде, Цесисе, Екабпилсе, Огре, Икшкиле, Адажи, Бауске и Ливаны.

По словам Бите, с технической точки зрения магазины Rimi хорошо перенесли бурю. Для таких случаев в компании предусмотрены внутренние процедуры, касающиеся изменения логистики, списания товаров, взаимодействия со страховыми компаниями и других вопросов.

Отключения электричества продолжительностью более двух часов затронули всю свежую продукцию и товары повседневного спроса, хранившиеся в холодильниках и морозильных камерах: молочные продукты, мясо, рыбу, замороженные продукты и другие товары.

В соответствии с установленными процедурами такая продукция передается на утилизацию компаниям, сертифицированным Продовольственно-ветеринарной службой. В общей сложности речь идет о нескольких десятках тонн продуктов питания.

Бите также отметила, что после бури вновь стал актуальным вопрос о состоянии общей системы электроснабжения страны и ее готовности к непредвиденным ситуациям. Rimi готова к диалогу с ответственными учреждениями, в рамках которого можно было бы четче определить понятие критической инфраструктуры и роль розничных торговцев в ней.

«Если есть уверенность в поддержке государства, можно решить многие практические вопросы, например обеспечить более широкое использование генераторов, чтобы в других критических ситуациях жители могли удовлетворить такие основные потребности, как приобретение продуктов питания и воды», — отметила Бите.

Elvi: генераторов на всех не хватило

Член правления SIA Elvi Latvija Лайла Вартукаптейне сообщила, что из-за бури в минувшие выходные временно прекратили работу 27 магазинов сети Elvi в центральных районах Латвии.

Некоторые магазины были закрыты несколько часов — до восстановления централизованного электроснабжения или подключения мобильных генераторов. Однако несколько торговых точек не работали весь день в воскресенье, 23 августа.

По словам Вартукаптейне, многие продукты, для которых не удалось обеспечить необходимую температуру хранения, приходится списывать. Больше всего это касается замороженной и свежей продукции, поскольку такие продукты быстро портятся и требуют особых условий хранения.

Общий размер потерь еще подсчитывается, а списанная продукция утилизируется в соответствии с правилами обращения с отходами.

При этом во время бури не пострадали ни сотрудники магазинов, ни сами здания. В некоторых местах были повреждены рекламные конструкции.

В отдельных регионах, где электричество было и магазины продолжали работать, возникали проблемы с оплатой банковскими картами из-за централизованных сбоев связи.

Кроме того, наблюдались кратковременные перебои с поставками свежих продуктов, последствия которых, как ожидается, будут ощущаться еще несколько дней. Некоторые производители сообщили, что на их предприятиях также происходили отключения электричества, поэтому необходимые магазинам товары не были произведены и не будут доставлены.

«Общий размер потерь еще подсчитывается, однако есть основания полагать, что ущерб в целом будет значительным», — заявила Вартукаптейне.

У франчайзинговых партнеров Elvi имеется несколько мобильных генераторов, кроме того, заключены договоры с партнерами об аренде дополнительных генераторов в случае необходимости. Однако на этот раз спрос оказался слишком большим и обеспечить генераторами все магазины не удалось.

Мобильных генераторов нет у каждого магазина, поскольку существующая модель до сих пор успешно работала и позволяла сети Elvi обеспечивать непрерывную деятельность на протяжении 26 лет.

В то же время произошедшая чрезвычайная ситуация стала уроком как для Elvi, так и для общества в целом. Компания намерена проанализировать полученный опыт, чтобы повысить готовность магазинов к кризисным ситуациям.

top!: из-за бури остановились 53 магазина

Член правления и директор по маркетингу сети магазинов top! Илзе Приедите сообщила, что 23 августа из-за бури полностью или временно прекратили работу 53 магазина.

Продолжительность перебоев с электричеством в разных местах отличалась. В части магазинов работу удалось восстановить достаточно быстро, однако утром 24 августа закрытыми оставались еще 15 торговых точек.

После восстановления электроснабжения магазины возобновляли работу. Сейчас все торговые точки открыты и работают либо от постоянной электросети, либо с использованием генераторов, как, например, в Аглоне.

Все вызванные бурей потери пока продолжают подсчитывать, поэтому точную стоимость списанных товаров компания назвать не может.

Из-за перебоев с электричеством отдельным магазинам пришлось списать замороженные и свежие продукты, для хранения которых необходимо постоянно поддерживать определенную температуру. Среди них — молочные продукты, сыр, свежее мясо и другие скоропортящиеся товары.

Вся продукция, для которой из-за проблем с электроснабжением уже невозможно было гарантировать необходимые условия хранения и безопасность, была снята с продажи и передана на утилизацию в соответствии с установленными требованиями.

В отдельных магазинах использовались передвижные генераторы, однако подобное оборудование позволяет обеспечить лишь основные функции торговой точки. Стационарные генераторы сейчас в магазинах не установлены, поскольку необходимость в них и технические возможности монтажа различаются в зависимости от конкретного объекта.

После этой бури компания намерена оценить эффективность применявшихся до сих пор решений и необходимость расширения возможностей резервного электроснабжения.

Помимо отключений электричества, буря существенно повлияла и на другие процессы. Из-за проблем с электроснабжением и связью у top! возникали сложности с оформлением заказов на товары, а в некоторых магазинах не работала оплата банковскими картами.

В отдельных местах задерживались поставки, поскольку поваленные деревья и затрудненное движение мешали транспорту. Из-за проблем с мобильной связью временами не удавалось связаться с магазинами по телефону, что осложняло оперативную оценку ситуации, принятие решений и координацию необходимых действий.

Из-за нестабильного электроснабжения некоторые магазины после возобновления работы приходилось на короткое время полностью или частично закрывать повторно. Необходимо было проверить работу холодильного оборудования, оценить температуру хранения продуктов и провести усиленный контроль качества товаров.

Буря показала, насколько работа продуктовых магазинов зависит не только от электроснабжения, но и от мобильной связи, интернета и состояния дорог. Торговые сети смогли спасти часть продукции с помощью генераторов, рефрижераторов и перераспределения поставок, однако потери все равно оказались значительными: речь идет о десятках закрывавшихся магазинов и как минимум десятках тонн продуктов, отправленных на утилизацию. Точный финансовый ущерб сети еще подсчитывают, а некоторые компании уже заявили, что после произошедшего пересмотрят свою готовность к подобным кризисам.