Лесная отрасль, включающая лесозаготовку, деревообработку и мебельное производство, формирует около 5-6% ВВП страны. В широком, мультипликативном эффекте, с сопутствующими услугами и логистикой, показатель может достигать 7-7,5%. Тем значимей является новый порядок в зеленых угодьях.

В течение года Государственная лесная служба получает более 100 тысяч заявлений от частных владельцев о планируемых вырубках. Только примерно 30% таких участков обследуется лесниками «в природе». В ближайшем будущем контроль будет еще более понижен – об этом свидетельствуют рассмотренные правительством 18 августа по инициативе Министерства земледелия Правила N 935 – о вырубке деревьев в лесу.

Сокращение бюрократических формальностей, полагают в ведомстве Улдиса Аугулиса (Союз «зеленых» и крестьян), поспособствует частным хозяевам в противостоянии естественным факторам. А они, увы, неутешительны – качество леса в ЛР оказалось гораздо ниже, чем мы предполагаем…

Чтобы не сгнить на корню

По данным Государственного лесного регистра, на территории, где не установлены ограничения на реконструктивную рубку, находится 11 959 гектаров лесонасаждений осины в возрасте от 31 до 40 лет (для сравнения, это примерно 40% территории Риги). Исследования выявили большее распространение ствольной гнили, в особенности на деревьях обыкновенной осины, а не на березовых или ольховых.

Повреждения деревьев, выяснили эксперты, являются составной частью недооцененного углеродного цикла в лесах, и, как ожидается, их значение усиливается с возрастом дерева. Так как осина живет в среднем 80-90 лет, редко доживая до 150-200 лет, латвийские ученые рекомендовали ввести «на 40-50 лет более краткий цикл ротации». То есть осину будут вырубать сразу же по достижении зрелости.

Институт лесоведения Silava также пришел к неутешительному выводу:

«В растущих в латвийских условиях насаждениях осины после 30 лет значительно увеличивается удельный вес зараженных ствольной гнилью осин, что приводит к недостаточному росту запаса древесины. Поэтому необходимо признать непродуктивными те лесонасаждения осины, которые превысили 31-летний возраст. Один из самых надежных признаков гнилости – наличие грибов-трутовиков у основания ствола, на верхнем слое почвы или на поверхности самого ствола».

Всего в Латвии в 2024 году были поданы 102 944 заявления о вырубках, из них только в 1378 случаях был получен отказ (1,3%). Между тем, при 30 736 проверках на местах отказов было 673 (2%).

Иди ты в баню

В Минземледелия уверены, что лишний лес не изведут, и действия владельцев – под объективным контролем: «Система надзора за рисками Государственной лесной службы непрерывно развивается. Первичные измерения, произведенные сертифицированным инвентаризатором леса, должны лучше соответствовать ситуации в природе, чем замеры самого собственника леса – поскольку за качеством инвентаризации леса следят сертифицирующие институты и инвентаризатор леса рискует потерять свой сертификат, если инвентаризация леса будет некачественной».

Проверки леса «не связаны с личной заинтересованностью», еще раз подчеркивается в документе. Между тем, порубленная осина может принести немалые дивиденды, ведь дерево-то полезное. Его, в частности, применяют для изготовления качественной белой бумаги и картона за счет светлого тона и мягких волокон.

Также осина – классическое и незаменимое сырье для выпуска спичек благодаря ровной структуре древесины и отсутствию чада. Строители используют ее для обшивки стен и создания полков в банях и саунах – осина не выделяет смолу и не обжигает кожу при нагреве.

Хорошо идет это дерево на фанеру, шпон, древесно-стружечные плиты и тару для пищевых продуктов. Наконец, осиновые дрова и брикеты при сгорании создают мало сажи и эффективно выжигают нагар из дымоходов.

Каждая четвертая елка больна

Ель, которую в прежние годы высаживали наиболее активно в прежние годы, (еловые плантации имеют возраст 30-80 лет), к сожалению, также зачастую признается «непродуктивным». Ранее ельник появлялся на бывшей сельскохозяйственной земле, где лес ранее не рос. Изначально эти посадки предназначались к вырубке через 40 лет, однако темпы развития народного хозяйства замедлились, и лес, так сказать, задержался.

«Деревья неустойчивы к ветру, с уменьшенным приростом древесины и низким поглощением CO2», – констатируется в документе Минземледелия.

Главным врагом ели остается жук – большой еловый короед, или типограф. Его массовое размножение констатируется с 2022 года, ведутся работы по ограничению путем санитарных вырубок (в заповедниках – с разрешения Управления охраны природы).

Так как ко всему прочему 24% еловых лесов Латвии поражены корневой гнилью, необходима «смена еловых насаждений», вместо которых будут созданы новые.

«Отменив сложные измерения и упростив административную процедуру, предусматривается, что хозяева леса будут выбирать смену непродуктивных лесопосадок», – считают городские чиновники из Минземледелия.

О необходимости вырубок деревьев, не выполняющих должным образом функцию очистки воздуха, говорится и в Национальном плане энергетики и климата до 2030 года. Пилы по стране зазвенят еще веселей: «Нет оснований ограничивать вырубку поврежденных деревьев назначением сложного метода обнаружения и измерения. Также необоснованно ограничивать вырубку деревьев сложным и трудновыполнимым административным процессом».

Лесники смогут расслабиться

Лесникам, по новым правилам Кабмина, будет меньше работы: «Сократятся затраты времени для определения непродуктивных лесопосадок (бурение деревьев, подсчет годовых колец линейкой и лупой, определение прироста в миллиметрах, сплошные замеры рулеткой и маркировка измеренных деревьев краской)».

Аналогичным образом можно будет проще назначать к вырубке сплошные площади, пораженные жуком-короедом или поваленные бурей.

Общий экономический эффект, по оценке государственного АО Latvijas valsts meži, может составить до 7 млн евро в год. Стоит отметить, что в разработке документа приняли участие такие авторитетные структуры, как Латвийский университет бионаук и технологий, Латвийское общество владельцев леса, Латвийский фонд природы и даже Латвийское орнитологическое общество. «По проекту правил получены мнения и предложения от девяти лиц, они обобщены в отчете о мнениях, оценены и частично учтены…», – говорится в документе.

Для справки: с 1999 года государство посадило 1,05 миллиарда саженцев деревьев. Примерно по 500 деревьев – на каждого жителя Латвии.