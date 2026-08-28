Еврокомиссия предложила заметно увеличить квоты на вылов нескольких видов рыбы в Балтийском море в 2027 году. Для центральной части Балтики и Рижского залива особенно хорошая новость касается сельди и шпротов: допустимый улов может вырасти почти в полтора раза. Окончательное решение страны ЕС должны принять в ноябре.

Предложение Еврокомиссии охватывает десять рыбных запасов, которыми управляет ЕС. Для центральной части Балтийского моря и Рижского залива квоту на сельдь предлагают увеличить на 49%, на шпроты - на 44%, а на салаку - на 11%. Для Ботнического залива, напротив, рост квоты на сельдь составит всего 3%.

По камбале и лососю ситуация останется без изменений. Действующие с прошлого года меры по регулированию вылова камбаловых продолжат работать, а объем разрешенного промысла лосося сохранят на нынешнем уровне.

Со шпротами Еврокомиссия предлагает пойти еще дальше. Из-за хорошего состояния запасов общий допустимый улов хотят установить на максимальном уровне, а трехмесячный запрет на промысел в местах нереста отменить.

А вот с треской ситуация противоположная. Допустимый объем неизбежного прилова трески в западной части Балтийского моря предлагают сократить на 88% - с 266 до 31 тонны. В восточной части снижение составит 51%: с 430 до 211 тонн. На 45% хотят уменьшить и допустимый прилов сельди в западной части Балтики.

Проблемы с запасами трески сохраняются уже много лет. Ученые предупреждают об их критическом состоянии с 2019 года, поэтому столь резкое сокращение допустимого прилова стало продолжением прежней политики.

Неоднозначная ситуация и с сельдью. В западной части Балтики ее запасы значительно ниже минимального уровня, тогда как в Ботническом заливе они находятся в хорошем состоянии. В центральной части запасы все еще ниже устойчивого уровня, поэтому Еврокомиссия предлагает дополнительные небольшие и временные ограничения, в том числе в местах нереста.

Отдельное изменение касается лосося, выращенного искусственно. Еврокомиссия предлагает прекратить его любительский вылов. Речь идет о рыбе из частных прудов для платной рыбалки, сбежавших из рыбоводческих хозяйств особях, а также о выращенной на рыбозаводах молоди, которую выпускают в естественные водоемы.

Пока все эти меры остаются только предложением. На их основе страны ЕС должны определить окончательные максимальные объемы вылова основных промысловых видов рыбы в Балтийском море. Решение Совет ЕС планирует принять в ноябре.

Для латвийских рыбаков нынешнее предложение выглядит значительно благоприятнее прошлогоднего. Тогда Еврокомиссия не увеличивала квоты, а, напротив, последовательно сокращала их - от салаки и лосося до камбалы и трески.

Для Латвии это особенно чувствительный вопрос. Салака остается ключевым промысловым видом и важным источником существования прибрежных общин. В прошлом году даже Министерство земледелия Латвии назвало подход Еврокомиссии несправедливым, поскольку он не учитывал различия между странами.

В частности, Латвия использует выловленную рыбу прежде всего как продукт питания. В Финляндии и Дании значительная часть улова идет на корм скоту и для нужд аквакультуры: около 70% выловленной рыбы превращается в кормовую муку.