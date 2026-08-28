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Снизилась прибыль латвийских банков 0 158

Бизнес
Дата публикации: 28.08.2026
LETA
Изображение к статье: вывеска банка

Прибыль латвийских монетарных финансовых учреждений, в основном банков, за семь месяцев этого года составила 213,4 млн евро, что на 8,2% меньше, чем за соответствующий период 2025 года, свидетельствуют данные Банка Латвии.

Прибыль латвийских монетарных финансовых учреждений, в основном банков, за семь месяцев этого года составила 213,4 млн евро, что на 8,2% меньше, чем за соответствующий период 2025 года, свидетельствуют данные Банка Латвии.

В июле монетарные финансовые учреждения работали с прибылью в размере 32,2 млн евро.

Общая сумма активов монетарных финансовых учреждений на 31 июля текущего года составила 32,98 млрд евро, что на 10,6% (3,155 млрд евро) больше, чем в конце июля 2025 года (29,824 млрд евро).

Остаток кредитов, выданных латвийскими монетарными финансовыми учреждениями резидентам, составил в конце июля 16,868 млрд евро, что на 11,8% больше, чем годом ранее. Кредиты в евро были выданы резидентам на сумму 16,793 млрд евро, что на 12% больше, а остаток кредитов, выданных в иностранной валюте, составил 75,9 млн евро, что на 12,6% меньше.

Остаток вкладов резидентов составил в конце июля 21,994 млрд евро, что на 10,9% больше, чем годом ранее, в том числе вклады в евро составили 20,708 млрд евро, в иностранных валютах - 1,286 млрд евро. Объем привлеченных вкладов в евро по сравнению с соответствующим периодом прошлого года увеличился на 11,8%, а вкладов в иностранной валюте - уменьшился на 1,9%.

Капитал и резервы латвийских монетарных финансовых учреждений в конце июля составили 3,515 млрд евро, что на 2,6% больше, чем в июле 2025 года.

В 2025 году прибыль монетарных финансовых учреждений составила 341,7 млн евро, что на 34,5% меньше, чем в 2024 году, в том числе за семь месяцев - 232,5 млн евро.

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#банки #финансы #Латвия #кредиты #вклады #капитал #прибыль #экономика
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
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