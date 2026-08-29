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Вильнюс и Таллин удивили ценами на топливо: а как дела в Риге? 0 94

Бизнес
Дата публикации: 29.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: Топливо
ФОТО: LETA

На минувшей рабочей неделе цены на топливо в Риге снизились, тогда как в Вильнюсе и Таллине они выросли, свидетельствуют данные, собранные агентством ЛЕТА.

К концу недели самый дорогой бензин среди трех столиц Балтии продавался в Таллине, далее следовали Рига и Вильнюс. С дизельным топливом ситуация оказалась иной: дороже всего оно стоило в Вильнюсе, затем в Таллине, а самая низкая цена была зафиксирована в Риге.

На АЗС Circle K на улице Краста в Риге цена бензина 95-й марки за неделю снизилась на 5,4% — до 1,764 евро за литр. Дизельное топливо подешевело на 5% — до 1,894 евро за литр.

В Вильнюсе на АЗС Circle K на проспекте Саванорю бензин 95-й марки в пятницу стоил 1,759 евро за литр, что на 0,3% больше, чем неделей ранее. Дизель подорожал на 0,2% — до 2,039 евро за литр.

На заправках Circle K в Таллине рост оказался значительно заметнее. Бензин за неделю подорожал на 8,8% — до 1,859 евро за литр, а дизель — на 7,9%, до 1,969 евро.

Автогаз в Риге, напротив, подешевел на 5,5% — до 0,845 евро за литр. В Таллине его стоимость выросла на 1,3%, до 0,971 евро, а в Вильнюсе — на 6,6%, до 0,809 евро за литр.

Таким образом, на этой неделе Рига выгодно выделилась на фоне двух других балтийских столиц: здесь подешевели все три вида топлива, тогда как в Таллине и Вильнюсе цены выросли.

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#Рига #энергетика #Вильнюс #Таллин #экономика
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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