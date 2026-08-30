Банк Латвии 9 сентября проведет экспертную дискуссию «От бревна до микрочипа: где на самом деле создается стоимость латвийского экспорта?», сообщили в центробанке.

Экономист Банка Латвии Олег Краснопёров представит результаты нового исследования о структурных изменениях латвийской экономики и экспорта. В частности, речь пойдет о том, насколько успешно предприятия страны умеют превращать древесину и сельскохозяйственное сырье в продукцию с высокой добавленной стоимостью и как развивается экспорт в химической и фармацевтической промышленности, электронике, машиностроении, производстве транспортных средств и сфере услуг.

После презентации состоится дискуссия с участием представителей бизнеса, Министерства экономики и Банка Латвии. Мероприятие пройдет 9 сентября с 13:00 до 15:00 в центральном здании Банка Латвии в Риге, также будет доступна онлайн-трансляция.

Как ранее писал Краснопёров, Латвия экспортирует более простую продукцию, чем соседние страны Европейского союза, хотя экономическое развитие предполагает постепенный переход к производству и экспорту более сложных товаров.

По словам экономиста, развитие экономики — это не просто увеличение объемов выпуска уже существующей продукции. Необходима структурная трансформация, при которой ресурсы постепенно переходят из отраслей с низкой добавленной стоимостью в сферы, способные создавать более сложную и дорогую продукцию.

Наиболее сложные товары сегодня сосредоточены прежде всего в электронике, химической и фармацевтической промышленности, машиностроении и производстве транспортных средств. Для их выпуска необходимы современные технологии, квалифицированные специалисты и благоприятная инвестиционная среда. Страны, специализирующиеся на такой продукции, например Германия, Швейцария и Япония, как правило, отличаются высокой производительностью труда и уровнем зарплат.

Не менее важен экспорт услуг — от образования, здравоохранения и транспорта до маркетинга, моделей искусственного интеллекта и программного обеспечения в сфере кибербезопасности. Краснопёров подчеркивает, что без развитых услуг современная промышленность также не может становиться более технологичной и сложной.

На другом конце шкалы находятся сырье, сельскохозяйственная и пищевая продукция, деревообработка и текстиль. Специализация преимущественно на простых товарах, по словам экономиста, обычно характерна для стран с более низкой производительностью и зарплатами.

Латвия отстает от Литвы и Эстонии

Краснопёров считает, что единственный путь Латвии к существенному повышению благосостояния и хотя бы достижению уровня доходов Литвы и Эстонии — научиться производить востребованные на мировом рынке сложные и уникальные продукты и экспортировать их.

При этом необязательно создавать весь товар внутри одной страны. Современная экономика построена на международных цепочках поставок. Например, Словения экспортирует лекарства, произведенные в том числе с использованием импортного сырья и оборудования, а Словакия — автомобили из комплектующих, поставляемых из других стран.

Это не означает, что Латвии следует отказываться от пищевой промышленности или деревообработки из-за сравнительно низкой средней добавленной стоимости этих отраслей. Задача заключается в том, чтобы научиться производить из древесины и сельскохозяйственного сырья более дорогую и технологичную продукцию, востребованную на мировом рынке.

Краснопёров приводит в пример США — крупнейшего мирового экспортера зерновых — и Норвегию, являющуюся крупнейшим экспортером рыбы. При этом такая продукция составляет лишь небольшую часть общего экспорта этих развитых экономик.

Латвия занимает 39-е место по сложности экспорта

Экономист предлагает сравнивать Латвию с группой близких по географии и уровню развития стран ЕС — Литвой, Эстонией, Польшей, Чехией, Венгрией, Румынией, Словакией и Словенией.

В мировом рейтинге сложности товарного экспорта Латвия занимает 39-е место, тогда как Эстония находится на 28-м, а Литва — на 30-м. Среди этой группы государств Латвия остается последней с 2012 года.

После вступления в ЕС Литва поднялась в рейтинге на 16 позиций, Эстония — на шесть, а Латвия опустилась на две.

Химия, фармацевтика, машиностроение, транспортные средства и электроника обеспечивают около трети валового экспорта Латвии — это самый низкий показатель среди рассматриваемых стран ЕС.

Одновременно Латвия занимает первое место среди государств ЕС по доле сельскохозяйственной продукции, продуктов питания и деревообработки в экспорте. Это происходит несмотря на то, что доля лесов в общей площади суши страны меньше, чем, например, в Эстонии или Словении.

Экономист подчеркивает, что способность выпускать сложную продукцию не является врожденным преимуществом — ее можно развивать. Тридцать лет назад ни одна из рассматриваемых стран Центральной и Восточной Европы не специализировалась на экспорте машиностроительной продукции и транспортных средств. Сегодня особенно сильные позиции в этих отраслях занимают Словакия и Чехия.

Среди стран Балтии Эстония успешнее развивала специализацию в электронике, а Литва — в химической промышленности. По мнению Краснопёрова, это позволило соседям быстрее увеличивать производство и экспорт в отраслях с высокой производительностью.