В минувшем году в Латвии насчитывалось 10,8 тысячи физических лиц, представивших декларацию дохода микропредприятия, из них 9,6 тысячи не достигли порога в 25 000 евро. Между тем, в парламенте на столе – целый ряд поправок к Закону о налоге микропредприятий; Законе о подоходном налоге; Законе о налогах и пошлинах.

Самое интересное, что выработкой новой нормативной базы – в преддверии выборов – решили заняться депутаты самых что ни на есть разных ориентаций – тут и председатель Комиссии по бюджету и финансам (налогам) Айва Виксна («Объединенный список»), и ее боевой зам Артурс Бутанс (Национальное объединение), и оппозиционный Кристапс Криштопанс («Латвия на первом месте»)…

Антикризисный стимул и его бесчестное использование

Законодательство о микропредприятиях в Латвии появилось 9 августа 2010 года (вступило в силу 1 сентября 2010 года), когда Сейм принял закон о налоге на микропредприятия с льготной ставкой 9% от оборота. Можно было нанимать до 5 работников.

Мера в разгар тяжелого экономического кризиса помогла снизить безработицу, десятки тысяч людей (в 2016 году насчитывалось около 80 000 трудящихся микропредприятий!) смогли выйти из «серой зоны», зарегистрировать свою деятельность и официально получать доходы без непосильного налогового бремени на старте.

Но из-за повальной «налоговой оптимизации» со временем отрасль была жестко реформирована. Выяснилось, что крупные фирмы начали дробиться на микропредприятия, а у работников стал возникать дефицит социальных гарантий.

Это оставляло работников и владельцев таких предприятий без полноценной социальной защищенности (пенсий, пособий по болезни). Поэтому с 2021 года отменили льготы для наемного труда, а с 2024 года установили единую налоговую ставку в 25% (80 процентов из них идет в социальный, и 20 процентов – подоходный налог).

«Вправе не регистрироваться»

Новая редакция ст. 4 Закона о налоге микропредприятий, по мнению его застрельщиков, должна была бы выглядеть так:

«Физическое лицо, оказывающее услуги другому физическому лицу, чей оборот не превышает 25 000 евро за время таксационного периода, вправе не регистрироваться в Службе государственных доходов как ведущее хозяйственную деятельность и применять упрощенное решение уплаты налогов в понимании Закона о налогах и пошлинах, и все доходы хозяйственной деятельности налогоплательщика микропредпринимателя зачисляются или выплачиваются на счет доходов хозяйственной деятельности».

Ну а ставку такому физическому лицу предоставили бы всего 10%! Новые нормы закона, по идее, должны вступить в силу 1 января 2027 года.

Минфину поправки не понравились

Айва Виксна на заседании комиссии поблагодарила Минфин за участие в рабочей группе по законопроекту. Однако Марис Кучинскис («Объединенный список»), бывший премьер, а ныне министр финансов, направил в Сейм недовольное письмо:

«Однозначно неясно, связаны ли взаимно планируемые изменения с точки зрения налоговой системы. Они включают риски негативного фискального влияния, а также – на первый взгляд – риск незаконной и несовместимой с внутренним рынком ЕС поддержки коммерческой деятельности».

К тому же, предупреждал министр, государство недосчитается 5,1 миллиона евро налогов.

«При оценке фискальных воздействий не был оценен риск того, что часть лиц, которые в настоящее время декларируют свои доходы в общем налоговом режиме, решатся перейти на новый режим из-за более низкой налоговой нагрузки. Такой риск особенно может распространяться на лиц, предоставляющих услуги конечным потребителям – таких как частные учителя, спортивные тренеры, учителя музыки, няни, парикмахеры, специалисты по красоте, фотографы, сантехники, электрики и другие поставщики индивидуальных услуг, которые уже сейчас действуют легально и могут быть заинтересованы в использовании упрощенного и финансово более выгодного налогового режима. В этом случае образовались бы не дополнительные налоговые поступления, а налоговые перераспределения плательщиков между режимами, которые могли бы сократить общие государственные бюджетные доходы».

Так что из-за противодействия профильного ведомства продвижение законопроекта затормозилось – и в итоге получилось нечто совсем иное. Перефразируя известное высказывание: парламент – не место для законодательной деятельности. Новые нормативные акты в Латвии могут появляться только в прокрустовом ложе чиновничьих установок…

Цена компромисса

Что в итоге хотят внедрить в налоговое законодательство Латвии? «Речь именно о новом упрощенном решении для начинающих мелких предпринимателей. Главное: оборот до 12 000 евро в год», – отметила участница комиссии от оппозиционной партии Светлана Чулкова.

«Не нужно будет самостоятельно вести полноценную бухгалтерию и подавать ежеквартальную декларацию – расчет и уплату налога предполагается автоматизировать через специальный банковский счет. Режим предназначен именно для тех, кто начинает деятельность, с ограничением: до этого человек не должен был вести хозяйственную деятельность два налоговых периода».

– Закон неплохой, но я бы оставила изначальные 25 000, – считает оппозиционный депутат. По ее мнению, уменьшение порога может привести к распространению теневой экономики.

К тому же, по итогам дискуссий сдвинули сроки: введение нового порядка состоится с 1 апреля следующего года.

Риск потери статуса

Между тем, если же оценивать техническую сторону вопроса, то на сегодня в Латвии имеется только один банк, открывающий спецсчета для «микриков» и автоматически направляющий отчеты в СГД. А что, если в прошлой финансовой жизни субъект хозяйственной деятельности не сошелся в дефинициях с данным, кредитным, гигантом, из Скандинавии?

Ко всему прочему, родовая травма микропредприятий, которые появились не от хорошей жизни, остается: им по-прежнему крайне затруднительно получить кредит на свое развитие; при этом сохраняется риск потери статуса при повышении оборота.

В силу последнего обстоятельства наемные сотрудники, если таковые имеются, фактически не могут получать зарплату больше минималки. Ну а перейти в новый режим ООО – тоже непросто.

В настоящее время до 60% микропредприятий сосредоточены именно в Риге – в провинции трудно с клиентурой. Некоторой отдушиной служит туристический сезон, который позволяет чуточку заработать лицам, ведущим хозяйственную деятельность в сфере приема гостей, общественного питания, ремесленникам в Видземе и Курземе. Ну а Латгалия все эти годы занимает последнее место по микропредприятиям…