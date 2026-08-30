Рост цен обусловлен не только общим подорожанием, но и тем, что реновация стала более основательной и масштабной. Если раньше основное внимание уделялось утеплению зданий, то теперь зачастую обновляют также водопровод, канализацию и электросистему, строят новые балконы, меняют лифты и приводят в порядок подвалы. В перечень работ может входить и обновление дворовой инфраструктуры, например мусорных домиков и детских площадок.

В то же время стоимость реновации заметно зависит от размера дома. В рамках прошлогоднего распределения субсидий средняя стоимость для домов с более чем 60 квартирами составила около 650 евро за квадратный метр, а для домов, где квартир менее 18, — 860 евро за квадратный метр.

Самым дорогим ремонт может оказаться в старых домах и зданиях, находящихся под охраной как памятники старины. В последних, по данным ежегодника, стоимость полной реновации достигает около 1500 евро за квадратный метр, или в среднем 75 000 евро на квартиру. Это примерно вдвое дороже, чем средняя стоимость реконструкции в рамках той же программы субсидирования. При этом реновация таких домов в сравнении с панельными дает значительно меньшую экономию энергии.

С 2015 года на реновацию многоквартирных домов было выделено 483 миллиона евро в виде субсидий, а общий объем инвестиций в реконструкцию достиг 1,07 миллиарда евро. На долю субсидий приходится около 45 процентов от этой суммы.

Несмотря на рост цен, интерес квартирных товариществ к реновации остается высоким. По оценке Союза квартирных товариществ, после прошлогоднего распределения субсидий к реновации были готовы немедленно приступить более 400 товариществ.