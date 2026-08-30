С такой инициативой выступила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен, выступая на конференции La Rencontre des Entrepreneurs de France в Париже. Это ежегодная конференция французских бизнесменов.

«Сегодня €10 триллионов сбережений домохозяйств хранятся на банковских счетах. И большая доля европейских сбережений инвестируется за пределами нашего континента. Европе теперь нужно заставить эти сбережения работать на свои компании. Это цель «союза сбережений и инвестиций», — сказала фон дер Ляйен.

По ее словам, Брюссель уже представил предложения по секьюритизации, инвестициям банков и страховщиков, а также по интеграции и надзору за рынками.

Эти меры могут высвободить до €470 млрд дополнительных инвестиций, сказала глава ЕК. Соглашение нужно достичь до конца года — в идеале со всеми 27 странами ЕС, но при необходимости действовать можно и с теми, кто готов, отметила она.

Отметим, что на конец I квартала 2026 года в латвийских коммерческих банках хранились вклады населения на сумму около 20,6 млрд евро.