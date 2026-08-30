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Урсула фон дер Ляйен придумала, что делать с деньгами вкладчиков банков Латвии 10 3270

Бизнес
Дата публикации: 30.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: Урсула фон дер Ляйен
ФОТО: пресс-фото

Еврокомиссия предложила направить сбережения граждан стран ЕС на развитие экономики Евросоюза. Среди этих сбережений 20,6 млрд евро – это деньги вкладчиков Латвии.

С такой инициативой выступила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен, выступая на конференции La Rencontre des Entrepreneurs de France в Париже. Это ежегодная конференция французских бизнесменов.

«Сегодня €10 триллионов сбережений домохозяйств хранятся на банковских счетах. И большая доля европейских сбережений инвестируется за пределами нашего континента. Европе теперь нужно заставить эти сбережения работать на свои компании. Это цель «союза сбережений и инвестиций», — сказала фон дер Ляйен.

По ее словам, Брюссель уже представил предложения по секьюритизации, инвестициям банков и страховщиков, а также по интеграции и надзору за рынками.

Эти меры могут высвободить до €470 млрд дополнительных инвестиций, сказала глава ЕК. Соглашение нужно достичь до конца года — в идеале со всеми 27 странами ЕС, но при необходимости действовать можно и с теми, кто готов, отметила она.

Отметим, что на конец I квартала 2026 года в латвийских коммерческих банках хранились вклады населения на сумму около 20,6 млрд евро.

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#банки #инвестиции #финансы #Латвия #Еврокомиссия #Урсула Фон Дер Ляйен #экономика #Евросоюз #политика
Автор - Пётр Телеграфов
Редактор: Пётр Телеграфов
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