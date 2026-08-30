При задержке авиарейсов авиакомпании часто пытаются избежать выплаты компенсации, ссылаясь на чрезвычайные обстоятельства. Но случай, который попал на рассмотрение Комиссии по потребительским спорам, наглядно показывает, что не любая техническая неисправность освобождает предприятие от ответственности.

22 марта пассажир приобрел билет по единому бронированию на маршрут Таллинн - Стамбул - Куала-Лумпур. Поскольку первый этап перелета из Таллинна в Стамбул задержался, пассажир опоздал на стыковочный рейс и прибыл в Куала-Лумпур более чем на три часа позже запланированного времени. Из-за этой задержки он потребовал от авиакомпании компенсацию в размере 600 евро.

Авиакомпания оспорила претензию и объяснила, что задержка была вызвана засором системы смыва в переднем туалете самолета. По утверждению компании, причиной неисправности стало использование одним из пассажиров чрезмерного количества туалетной бумаги, что заблокировало слив.

Поскольку, согласно правилам авиационной безопасности, данный туалет должен был быть исправен, самолет не мог взлететь до устранения поломки. У техников, вызванных в Таллиннский аэропорт, ушел примерно час на восстановление работы системы.

В подтверждение своих аргументов авиакомпания предоставила журнал техобслуживания, отчет техника и внутренний код задержки, который используется для маркировки ущерба, причиненного пассажирами.

Исходя из этого, авиакомпания сочла произошедшее чрезвычайным обстоятельством, вызванным действиями пассажира, которое нельзя было предвидеть или предотвратить, и посчитала, что оснований для выплаты компенсации нет.

Однако Комиссия по потребительским спорам решила удовлетворить требование пассажира в полном объеме. Комиссия сочла, что, хотя представленные авиакомпанией документы подтверждали необходимость ремонта и неисправность туалета, не было представлено достаточных доказательств того, что засор действительно вызвал кто-то из пассажиров.

Ни в журнале техобслуживания, ни в отчете техника не было ни малейшего упоминания об избытке туалетной бумаги или о посторонних предметах, а внутренний код задержки, используемый авиакомпанией, не является достаточным доказательством для подтверждения вины пассажира.

Кроме того, комиссия подчеркнула, что ежедневное использование туалетов, их обслуживание и устранение бумажных засоров являются частью обычной деятельности авиакомпании. Даже если засор произошел из-за большого количества бумаги, это представляет собой обычный операционный риск, с которым авиаперевозчик должен считаться, а не чрезвычайное событие.

Поскольку пассажир прибыл в конечный пункт назначения с опозданием более чем на три часа, а авиаперевозчик не смог убедительно доказать наличие чрезвычайных обстоятельств, с авиакомпании взыскали 600 евро в пользу пассажира.