Буря показала, как быстро отключение электроэнергии может нарушить связь, работу автозаправочных станций и водоснабжение. Программа Латвийского телевидения "De facto" выяснила, что государство до сих пор не установило единых минимальных требований к работе мобильной связи и автозаправочных станций без электричества.

Данные Центра управления кризисами показывают, что почти 90% автозаправочных станций не имеют встроенного генератора. После бури государство рассматривает возможность ввести требование о том, чтобы во время кризиса работала заранее определенная сеть автозаправочных станций, магазинов и аптек, при этом наиболее важные точки должны быть способны функционировать как минимум 72 часа без внешнего электроснабжения.

Председатель Екабпилсской краевой думы признал, что информирование населения не сработало полностью. Отсутствие связи парализовало работу самоуправления. Для передачи информации в волости пришлось направлять волонтеров. Торговля также частично остановилась из-за отсутствия электроэнергии. Сначала в Екабпилсе работали только один супермаркет и несколько небольших магазинов в сельской местности. Во многих местах оплата принималась только наличными. В городе работала только одна автозаправочная станция (АЗС). Там образовалась длинная очередь, движение регулировалось полицией.

Позже муниципалитет запустил еще одну станцию с генератором. Во время бури в нескольких населенных пунктах, в том числе в Сигулде, Малпилсе и Рагане, не работала ни одна АЗС. Министерство климата и энергетики предлагает создать минимальную сеть АЗС с резервным электроснабжением, чтобы в каждом регионе и самоуправлении на разумном расстоянии была одна или несколько АЗС, которые могли бы работать и в случае длительного отключения электроэнергии. Торговцы топливом в целом согласны с этой идеей.

"Если государство хочет навязать частному сектору обязанность, было бы правильно, если бы государство обеспечило бы и соответствующие механизмы поддержки или, по крайней мере, разработало карту с указанием критически важных мест, где должны быть установлены генераторы и обеспечена бесперебойная работа. Но если требовать, чтобы генераторы были установлены на 100% всех автозаправочных станций, то взамен должна быть какая-то государственная поддержка", - заявила исполнительный директор Латвийской ассоциации торговцев топливом Иева Лигере.