Сделка по выкупу долей ООО "Latvijas mobilais telefons" (LMT) и ООО "Tet" у шведской телекоммуникационной компании "Telia" не произойдет при нынешнем правительстве, заявили в министерстве экономики.

"Telia" согласилась на продление срока.

По словам министра, нынешнее правительство, которое является техническим, не может принять столь ответственное решение, поскольку оно может быть политически эмоциональным.

Министр добавил, что главная задача этого правительства - подготовить соответствующую сделку.

Все еще ведется работа по оценке компаний и подготовке процесса, чтобы потенциальные покупатели, которыми в данном случае являются как государственные предприятия, так и стратегический инвестор, могли сделать правительству окончательное предложение. В том числе на этой неделе потенциальные инвесторы прибудут в Латвию и сделают первые предложения, рассказал министр.