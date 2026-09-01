С 1 сентября в Латвии вступает в силу запрет на импорт ряда промышленных товаров из России и Беларуси. Под ограничения попали книги и газеты, одежда и обувь, игрушки, игры и спортивные принадлежности. Причем запрет будет действовать и в тех случаях, когда товары российского или белорусского происхождения пытаются ввезти через третьи страны. Однако полностью перекрыть их попадание на латвийский рынок новые правила не смогут.

С сегодняшнего дня в Латвии запрещается импорт ряда промышленных товаров из России и Беларуси. Это предусматривают правила, подготовленные Министерством иностранных дел (МИД).

Запрет распространяется на печатные книги, газеты и другую полиграфическую продукцию, одежду, другие готовые текстильные изделия, обувь, головные уборы, а также игрушки, игры и спортивные принадлежности.

Зачем вводится запрет

Цель ограничений — защита интересов безопасности Латвии, сокращение возможностей России и Беларуси получать доходы от экспорта товаров, а также ограничение поступления в Латвию российских пропагандистских материалов.

Как поясняет МИД, попавшие под запрет товары не являются уникальными, а на других рынках существует достаточное количество альтернатив.

В министерстве подчеркивают, что для Латвии важно продемонстрировать четкую позицию, последовательно двигаясь во всех сферах к прекращению экономических связей с государством-агрессором.

Эффективность запрета будут проверять ежегодно

Предусмотренное правилами регулирование будет пересматриваться один раз в год — власти намерены оценивать его эффективность.

Первую такую оценку правительство должно провести до 1 марта 2027 года, после чего будет принято решение о дальнейшем применении ограничений.

Под запретом окажется лишь небольшая часть импорта

Новые ограничения затронут сравнительно небольшую долю товаров, которые Латвия импортирует из России и Беларуси.

В 2025 году книги, газеты, видеоигры, спортивные товары, игрушки, одежда и обувь были ввезены из этих двух стран примерно на 12,5 миллиона евро.

Это составляло 6,5% всего импорта из России и Беларуси и приблизительно 0,05% общего объема импорта Латвии.

Через третьи страны обойти запрет тоже не получится

В Министерстве иностранных дел пояснили, что запрет будет распространяться также на товары российского и белорусского происхождения, которые ввозятся в Латвию из так называемых третьих стран.

Таким образом, само по себе изменение страны, из которой непосредственно поставляется товар, не позволит обойти национальные ограничения, если его происхождение связано с Россией или Беларусью.

Но есть возможность ввоза через другие страны ЕС

В то же время в аннотации к одобренным Сеймом поправкам к Закону о поддержке гражданского населения Украины отмечается, что национальный запрет на импорт не способен полностью остановить попадание этих товаров на латвийский рынок.

Причина заключается в правилах единого рынка Евросоюза.

Если товары российского или белорусского происхождения уже были выпущены в свободное обращение в другой стране — члене ЕС, они смогут и дальше попадать в Латвию в соответствии с принципами единого европейского рынка.

Поэтому правительство подчеркивает, что новое регулирование имеет не только практическое, но и политико-сигнальное значение: оно должно способствовать сокращению потребления товаров из государств, которые Латвия относит к странам-агрессорам.

Таким образом, с 1 сентября Латвия расширяет национальные ограничения на торговлю с Россией и Беларусью, запретив импорт целого ряда потребительских товаров — от книг и газет до одежды, обуви и игрушек. При этом власти признают: полностью исключить такую продукцию с латвийского рынка невозможно, поскольку товары, уже находящиеся в свободном обращении в других странах ЕС, по-прежнему смогут поступать в Латвию.