Вопрос о возможных компенсациях клиентам Дирекции безопасности дорожного движения (CSDD), чьи данные были получены злоумышленниками из информационно-технологической системы ведомства, будет зависеть прежде всего от решения Государственной инспекции данных. Пока власти считают требования о выплатах преждевременными.

Как сообщили в Министерстве сообщения, расследование кибератаки в настоящее время продолжается.

В вопросе компенсаций определяющим станет решение Государственной инспекции данных (DVI), которым должна быть установлена ответственность CSDD за несоблюдение требований Общего регламента по защите данных (GDPR).

Согласно регламенту, физическое лицо может получить компенсацию, если будет установлено, что CSDD не выполнила предусмотренные нормативными актами обязанности и в результате этого нарушения человеку был причинен ущерб.

Требовать компенсацию пока рано

В Министерстве сообщения подчеркивают, что на данный момент подавать требования о компенсации преждевременно.

Клиентов CSDD обещают проинформировать о дальнейших действиях.

Одновременно CSDD продолжает оценивать дополнительные меры, которые можно предпринять для уменьшения возможного ущерба.

Обо всех принятых решениях и последующих действиях общественность будет проинформирована.

Проверка может занять до года

Ранее Государственная инспекция данных сообщила, что пока невозможно точно сказать, сколько времени продлится проверка в отношении CSDD.

Закон об обработке данных физических лиц предусматривает, что в рамках административного процесса DVI должна принять решение в течение шести месяцев со дня возбуждения дела.

Однако если по объективным причинам уложиться в этот срок невозможно, проверка может быть продлена до одного года.

При этом дела высокой приоритетности обычно рассматриваются в течение четырех-девяти месяцев.

Украдены данные 1,2 млн человек

Как сообщалось ранее, в результате кибератаки на CSDD в начале августа были получены персональные данные 1,2 млн человек, а также данные примерно 200 000 юридических лиц.

Речь идет о данных, полученных из информации о платежах, совершенных в адрес дирекции в течение последних 18 лет.

После призывов ряда должностных лиц уйти в отставку такое решение приняли как правление, так и совет CSDD.

Начато служебное расследование

Одновременно министр сообщения Рихард Козловскис (JV) инициировал служебное расследование.

Оно должно проводиться в ускоренном порядке, чтобы установить все обстоятельства произошедшей кибератаки и масштабной утечки данных, а также определить ответственных.

В рамках расследования, помимо прочего, предстоит оценить договор CSDD с Tet на предоставление услуг в области кибербезопасности.

Проверку проводит и Генпрокуратура

В Генеральной прокуратуре также начата прокурорская проверка возможных нарушений или халатности, в результате которых могла произойти утечка данных из информационных систем CSDD.

Кроме того, Государственная полиция начала уголовный процесс в связи с кибератакой на CSDD.

Таким образом, вопрос о компенсациях для пострадавших клиентов CSDD пока остается открытым. Ключевым станет заключение Государственной инспекции данных: для получения компенсации необходимо установить, что CSDD нарушила свои обязанности по защите персональных данных и что именно вследствие этого нарушения конкретному человеку был причинен ущерб. С учетом установленных законом сроков окончательного решения, возможно, придется ждать несколько месяцев.