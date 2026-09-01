Российские экспортеры зерна начали переориентировать поставки с Черного и Азовского морей на Балтику на фоне украинских атак на суда и портовую инфраструктуру. По данным Reuters, все больше внимания уделяется портам стран Балтии, прежде всего Латвии, а уже в сентябре объем таких перевозок может резко увеличиться.

В прошлом экспортном сезоне — с июля 2025 года по июнь 2026 года — Россия вывезла через порты Черного и Азовского морей 46,3 млн тонн зерна, или около 90% всего экспортного объема. Через российские порты на Балтийском море было отправлено лишь около 1 млн тонн.

Однако ситуация начала меняться. Как сообщили источники Reuters, с начала нового сезона до середины августа 2026 года объем заявок на перевозку зерна в российские порты Балтийского моря уже достиг 5 млн тонн. Для сравнения, аналогичный показатель для Новороссийска и Туапсе составляет около 6 млн тонн.

В центре внимания — порты Латвии

Российские экспортеры все чаще рассматривают возможность использования портов стран Балтии — прежде всего Латвии. Ожидается, что уже в сентябре объем таких перевозок может существенно увеличиться.

Несмотря на напряженные отношения между Россией и странами Балтии, транзит российского зерна через регион полностью не прекращался. По оценкам аналитиков, в прошлом сезоне его объем составлял около 1 млн тонн против 2,5 млн тонн двумя годами ранее.

«Балтийский регион, северо-запад сейчас являются главным ресурсом. Думаю, в сентябре мы увидим резкий рост объемов грузов через страны Балтии и российские порты на Балтийском море», — заявил глава консалтинговой компании «Совэкон» Андрей Сизов.

Глава Российского зернового союза Аркадий Злочевский предполагает, что в нынешнем сезоне экспорт российского зерна через страны Балтии может составить 5–6 млн тонн, а при доступности эстонских портов — даже достичь 10 млн тонн.

По оценке Сизова, потенциальный объем экспорта через порты стран Балтии может составлять от 200 000 до 400 000 тонн в месяц — примерно вдвое больше его оценки возможностей российских балтийских терминалов.

Общая мощность по перевалке зерна во всех трех странах Балтии превышает 18 млн тонн в год. При этом эти терминалы обслуживают также зерновые грузы из других европейских стран.

Балтийские порты не смогут полностью заменить Черное море

Став одним из крупнейших участников мировой торговли сельскохозяйственной продукцией и ведущим экспортером пшеницы, Россия построила зерновые терминалы в Высоцке и Усть-Луге. Перевозить зерно также можно через Санкт-Петербург и Калининград.

Совокупная мощность российских портов на Балтийском море оценивается максимум в 7 млн тонн зерна в год.

Однако даже с учетом расширения этих мощностей полностью заменить порты Черного и Азовского морей они не смогут. По оценке Злочевского, в лучшем случае все остальные российские порты вместе с наземным транспортом смогут принять лишь около половины грузов, которые обычно проходили через черноморское и азовское направления.

По данным, приведенным в сообщении Reuters, в результате атак украинских вооруженных сил было выведено из строя более 80% российских мощностей по экспорту зерна. По оценкам экспертов, в августе экспорт российской пшеницы составил всего 1,9 млн тонн — это минимальный показатель за последние 16 лет.