С июля в Европейском союзе начали действовать новые требования экодизайна для устойчивых продуктов. Одно из наиболее заметных нововведений касается непроданной одежды, обуви и аксессуаров: крупным компаниям теперь запрещено просто уничтожать такие товары.

Как пишет Diena, под новые требования попадают компании с оборотом более 50 млн евро и численностью персонала свыше 250 человек.

Ежегодно в Европейском союзе уничтожаются сотни тысяч тонн совершенно новой одежды. Причины разные: различные повреждения, возвраты товаров, заказанных через интернет, а также старые складские запасы, которые так и не удалось продать.

Теперь компаниям придется искать для таких вещей другое применение. Их можно продавать со скидками, передавать благотворительным организациям или реализовывать на альтернативных рынках.

Уничтожение непроданной одежды допускается лишь в отдельных случаях — например, если товар небезопасен, является подделкой или если от него отказались благотворительные организации.

Кроме того, компании должны будут публиковать отчеты о таких товарах.

Сначала скидки, потом — благотворительность

В Maxima Latvija отмечают, что в отношении одежды, обуви и аксессуаров компания придерживается того же принципа, что и при торговле продуктами питания: цель — реализовать всю поступившую в продажу продукцию.

Если продать весь объем не удается, организуются акции со снижением цен. Если и после этого товары остаются, их передают благотворительным организациям.

Похожий подход используют и в Lidl Latvija. Компания отмечает, что уже неоднократно передавала непроданные текстильные изделия различным негосударственным организациям.

Lidl входит в Schwarz Group, одно из предприятий которой занимается организацией повторного использования непроданных товаров, в том числе текстиля и другой непродовольственной продукции, вместо их уничтожения.

Но проблема начинается еще на фабрике

Экономист Банка Латвии Агнесе Пуке считает, что одних запретов на уничтожение непроданных вещей недостаточно.

«Единственное реальное направление решения проблем — это сокращение самих объемов производства. И регулирование могло бы на это повлиять», — отмечает экономист.

Для Латвии вопрос также актуален: потребление текстильной продукции в стране остается достаточно высоким.

По данным Центрального статистического управления, в прошлом году в Латвию было ввезено 63 тыс. тонн текстильных изделий, тогда как экспорт составил 39 тыс. тонн.

При этом ежегодно одежда, обувь, домашний текстиль и другие подобные изделия составляют от 3% до 5% всего объема отходов, отправляемых на полигоны.

Новые европейские правила должны изменить привычную схему, при которой непроданный товар проще было уничтожить. Теперь крупным продавцам придется искать для вещей нового владельца — через скидки, другие рынки или благотворительность. Но, как отмечают эксперты, решить проблему текстильных отходов полностью удастся только в том случае, если изменения затронут не только утилизацию, но и сами объемы производства.