Риск дальнейшего роста цен на электроэнергию сейчас выше, чем год назад, предупреждает энергокомпания Enefit. Несмотря на рекордную выработку солнечной и ветровой энергии, минувшим летом электричество в странах Балтии заметно подорожало. В Латвии средняя цена оказалась почти на 46% выше прошлогодней.

Летом страны Балтии произвели рекордный объем электроэнергии из солнца и ветра — более 3,6 тераватт-часа. Это на 43% больше, чем летом 2025 года.

Однако обилия «зеленой» энергии оказалось недостаточно для снижения цен. Средняя стоимость электроэнергии в Балтии за лето выросла на 34% по сравнению с прошлым годом.

В Латвии рост оказался еще заметнее: средняя цена достигла 0,082 евро за киловатт-час — на 45,8% больше, чем прошлым летом.

Солнца стало намного больше, а электричество все равно подорожало

Примерно три четверти прироста производства возобновляемой энергии обеспечили солнечные электростанции.

Особенно заметный скачок произошел в Латвии: производство солнечной электроэнергии здесь более чем удвоилось по сравнению с прошлым летом. В Литве оно увеличилось на 56,4%, в Эстонии — на 3,4%.

В производстве ветровой энергии лидировала Литва — на нее пришлось 82,6% всего прироста в странах Балтии.

Почему же при таких рекордах цены выросли?

Одной из основных причин Enefit называет ограниченную пропускную способность соединения между Эстонией и Латвией. Из-за этого Латвия могла получить меньше более дешевой электроэнергии из Финляндии.

В августе средняя цена электричества в Эстонии составляла 0,059 евро за кВт·ч, тогда как в Латвии и Литве — около 0,08 евро.

При этом подорожала электроэнергия и в самой Финляндии: с 0,015 евро за кВт·ч в июле до 0,041 евро в августе. Соответственно, дороже стал и импорт в страны Балтии.

Подвела гидроэнергетика

Еще одним фактором стало снижение производства электроэнергии на гидроэлектростанциях.

Прошлым летом объем выработки гидроэнергии в регионе был примерно на 86% выше. Это позволяло сдерживать цены в том числе вечером, когда солнечные электростанции уже не могут обеспечивать прежний объем энергии.

Руководитель отдела управления портфелем и исследования рынка Enefit Роман Тюрин обращает внимание: важно не только количество произведенной возобновляемой энергии, но и то, в какое время она производится и можно ли передать ее туда, где она необходима.

Солнечные электростанции хорошо помогают снижать цены днем. Вечером же возрастает роль ветровой и гидроэнергии, а также возможности импорта.

Именно сочетание слабой гидрогенерации и ограничений на соединении Эстония — Латвия не позволило нашей стране в полной мере воспользоваться более дешевой электроэнергией Северных стран.

Осенью все решат ветер и дожди

Перспективы ближайших месяцев тоже не слишком определенные.

По оценке Enefit, цены будут во многом зависеть от силы ветра, количества осадков и температуры воздуха. Значение будет иметь и ситуация на мировом рынке энергоресурсов.

Дополнительное давление создают рост стоимости природного газа из-за перебоев с поставками, связанных с кризисом в Ормузском проливе, а также подорожание квот на выбросы в Европе.

Особое беспокойство вызывает ситуация в Северных странах. Уровень воды в водохранилищах Норвегии перед сезоном высокого потребления сейчас является самым низким за последние 30 лет.

Если осень окажется сухой, цены на электроэнергию в Северных странах могут вырасти, а вслед за ними повышение почувствует и Балтия.

Дождливая осень может спасти ситуацию

В Enefit подчеркивают, что риск роста цен сейчас выше, чем год назад.

Если производство гидроэнергии в Северных странах останется низким и одновременно будет мало ветра, более дорогое электричество почувствуют и потребители в Латвии.

Однако многое еще способна изменить погода. Ветреная и богатая осадками осень увеличит производство возобновляемой энергии и может заметно улучшить ситуацию.