Латвия экспортирует более простые продукты, чем соседние страны Европейского союза (ЕС), хотя в основе экономического развития каждой страны лежит производство и экспорт все более сложных продуктов, пишет экономист Банка Латвии Олег Красноперов.

Лучше меньше да лучше

Экономист поясняет, что экономическое развитие не означает производить то же самое, только больше. В основе развития лежит производство и экспорт все более сложных продуктов. Это структурная трансформация, в ходе которой ресурсы переносятся от продуктов с низкой добавленной стоимостью к продуктам с высокой. Таким образом, структура экономики меняется в пользу производства и экспорта более сложных продуктов.

Товары наивысшей сложности в настоящее время особенно сконцентрированы в группах продуктов электроники, химии и фармацевтики, машиностроения и транспортных средств. Для их производства необходимы современные технологии, соответствующее образование, институты, способствующие инвестициям. Для стран, которые специализируются на производстве и экспорте этих сложных товаров, например, Германии, Швейцарии, Японии, обычно характерны высокая производительность и высокие зарплаты.

Экономист обращает внимание, что не менее важно предоставление и экспорт ценных услуг – начиная с образования, здравоохранения или транспорта и заканчивая маркетингом, моделями искусственного интеллекта или программным обеспечением для кибербезопасности, поскольку услуги все больше меняют как нашу жизнь, так и производство товаров – без них промышленность вообще не может стать сложнее.

Сырьевые придатки

В свою очередь, самые простые продукты чаще всего наблюдаются в группах сырья, сельскохозяйственной и пищевой продукции, деревообработки и текстиля.

Для стран, специализирующихся на производстве и экспорте простых продуктов, например, Камбоджи, Бангладеш или Шри-Ланка, характерны низкая производительность и низкий уровень зарплат. Они специализируются на простых продуктах не потому, что у них обширные сельскохозяйственные площади или самые эффективные швейные фабрики в мире, а потому, что не хватает знаний, технологий или инвестиций для производства более ценных продуктов.

Как стать богатыми

Единственный путь, как Латвия может стать богаче – по уровню доходов хотя бы догнать Литву и Эстонию, – это уметь производить сложные, уникальные продукты, которые востребованы на мировом рынке, и экспортировать их.

Поскольку в наши дни сложные продукты редко полностью создаются в одной стране (от поставок сырья до производства, упаковки и маркетинга), в реальном мире ключ к успеху – это активное участие в цепочках поставок ценных продуктов. Например, Словения экспортирует лекарства, произведенные с использованием импортного сырья и производственного оборудования. Также и Словакия экспортирует автомобили, произведенные из импортных деталей.

Не хлебом единым

Страна не может достичь высокого уровня жизни одним лишь производством хлеба и подобных простых продуктов, которые умеют производить и остальные. Именно так следует понимать идею структурной трансформации латвийской экономики.

Красноперов считает, что нам нужно не закрывать пищевую промышленность или деревообработку, потому что у этих отраслей в среднем низкая добавленная стоимость, а нужно уметь из сельскохозяйственного сырья и древесины производить также продукты с высокой добавленной стоимостью, востребованные на мировом рынке.

«Если это удается, мы используем природные ресурсы максимально эффективно. Если это не удается, нужно понять, почему не удается и что делать, чтобы удалось в будущем. Кроме того, развитое сельское хозяйство вовсе не противоречит развитой электронике, химии или машиностроению. Например, крупнейшим в мире экспортером зерновых являются США, а крупнейшим экспортером рыбы – Норвегия, однако эти продукты составляют весьма небольшую часть от общего экспорта США и Норвегии», – поясняет Красноперов.

Девятые из девяти

Экономист указывает, что конкурентоспособность латвийского экспорта стоит сравнивать с нашими ближайшими соседями по ЕС – как географически, так и по уровню развития. Это Литва, Эстония, Польша, Чехия, Венгрия, Румыния, Словакия и Словения, или ЕС9.

Во всех этих странах уровень доходов (внутренний валовой продукт на душу населения по паритету покупательной способности) составляет 75-91% от среднего уровня по ЕС. Этот уровень доходов соответствует тому, чего Латвия (около 70% от среднего уровня доходов в ЕС) реально может достичь в ближайшие 10-20 лет.

В мировом рейтинге сложности товарного экспорта Латвия находится на 39-м месте, отставая от Эстонии, Литвы (соответственно 28-е и 30-е место) и других стран ЕС9. Последнее место в этой группе стран Латвия занимает с 2012 года.

С момента вступления в ЕС позиция Литвы в рейтинге улучшилась на 16 мест, Эстонии – на шесть мест, в то время как позиция Латвии ухудшилась на два места. Красноперов считает, что более низкий уровень и более медленный прогресс Латвии указывают на больший потенциал структурной трансформации экономики и экспорта в будущем.

Дрова вместо электроники

Химия, фармацевтика, машиностроение, транспортные средства и электроника составляют лишь треть валового экспорта Латвии – это наименьший показатель в группе стран ЕС9.

Структура экспорта довольно точно характеризует структуру экономики и занятости страны. Производством сложных продуктов в Латвии занимается сравнительно мало людей. В свою очередь, много людей работает в отраслях, для которых характерна низкая производительность, – пищевая промышленность, деревообработка и текстиль.

Это обеспечивает Латвии первое место среди стран-членов ЕС по доле сельскохозяйственной, пищевой и деревообрабатывающей продукции в экспорте. Это несмотря на тот факт, что леса в Латвии занимают меньшую часть сухопутной территории страны, чем, например, в Эстонии или Словении.

Навыки производства сложных продуктов не являются врожденными, их нужно развивать со временем. Например, 30 лет назад ни одна из стран ЕС9 не специализировалась на экспорте продукции машиностроения и транспортных средств. В настоящее время в странах ЕС6 (ЕС9 за вычетом стран Балтии) доля этих продуктов в экспорте вдвое превышает среднемировой показатель (больше всего – в Словакии и Чехии).

В свою очередь, из стран Балтии Эстония успешнее развила специализацию в электронике, а Литва – в химии. Это позволило соседним странам быстрее наращивать выпуск и экспорт отраслей с высокой производительностью, поясняет экономист.