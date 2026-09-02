Конституционный суд Латвии начал рассматривать дело о правилах освобождения физических лиц от долговых обязательств. В суд обратились компании по взысканию долгов: они считают, что действующий порядок чрезмерно ограничивает их право на собственность и позволяет списывать долги у слишком широкого круга должников.

Оспариваемые нормы предусматривают, что при определенных условиях физическое лицо может быть освобождено от части долговых обязательств. Для этого доходы человека и размер задолженности должны соответствовать установленным законом пределам, а сам должник — одному из предусмотренных социальных критериев.

Однако компании, занимающиеся покупкой долгов и их внесудебным взысканием, считают, что после изменения законодательства круг людей, имеющих право претендовать на освобождение от долгов, был существенно расширен.

По утверждению заявителей, это привело к значительному снижению стоимости принадлежащих им долговых портфелей.

«Мы покупали эти долги по рыночной цене»

Коллекторские компании указывают, что приобретали права требования к конкретным должникам по рыночной цене. При этом они исходили из того, что действие Закона об освобождении физических лиц от долговых обязательств на эти задолженности распространяться не будет.

По мнению заявителей, действующее регулирование не гарантирует, что долги будут списываться исключительно у тех людей, которым такая мера действительно необходима.

В результате, считают коллекторы, законодательство несоразмерно ограничивает гарантированное Конституцией право собственности и нарушает принцип защиты правового доверия.

Правила существенно изменили в 2025 году

Поправки к Закону об освобождении физических лиц от долговых обязательств вступили в силу 21 января 2025 года. Они существенно расширили круг жителей, которые могут претендовать на освобождение от задолженности.

Теперь Конституционному суду предстоит определить, соответствует ли такое регулирование Сатверсме.

Дело рассматривается в письменном процессе. Решение должно быть принято в течение 30 дней после заседания Конституционного суда.