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У жителей Латвии упало желание закупаться в интернет-магазинах 5 3338

Бизнес
Дата публикации: 02.09.2026
BB.LV
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«Введение таможенного налога уменьшило интерес жителей к закупкам на платформах э-коммерции, таких как Temu, AliExpress или Shein», – пишет Latvijas Avīze.

Согласно данным Службы госдоходов, в июле количество растаможенных в стране посылок сократилось на 25%.

Фискалы заметили также рост налоговых взносов на 1,25 миллиона евро (четверть от инкассированного в Латвии, три четверти идет напрямую Евросоюзу). Представитель государственного Latvijas Pasts Матис Руткс считает, что подобное распределение налогов – «ни соразмерно, ни справедливо». Впрочем, в других государствах ЕС падение оказалось еще выше – от 30 до 60 процентов.

Янис Анджанс, представитель одной из крупнейших в ЛР компаний по пересылке, выражает умеренный оптимизм, ибо «разница цен многих производимых в Азии товаров между прямой покупкой и европейскими посредниками по-прежнему может быть больше дополнительных расходов».

Так что электронная коммерция не исчезнет: «скорее изменятся покупательские привычки и состав корзины».

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Автор - Пётр Телеграфов
Редактор: Пётр Телеграфов
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