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В Латвии взрослым предлагают бесплатно освоить новую профессию: доступны 140 программ 1 2354

Бизнес
Дата публикации: 02.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Жителям Латвии предлагают освоить новую профессию

ChatGPT

Сентябрь становится началом учебного года не только для школьников и студентов. Жителям Латвии старше 18 лет предлагают освоить новую профессию, пройти переквалификацию или повысить профессиональные навыки. На выбор доступны 140 образовательных программ, причем часть из них можно пройти совершенно бесплатно, а за другие потребуется доплатить лишь 10–30% стоимости обучения.

Государственное агентство развития образования Латвии (VIAA) приглашает работающих и самозанятых жителей воспользоваться программами обучения для взрослых. Подать заявку можно на платформе управления навыками STARS.

Как отмечает директор VIAA Инта Озола, в условиях быстро меняющегося рынка труда знания и профессиональные навыки приходится совершенствовать на протяжении всей жизни. Сентябрь, по ее словам, — подходящее время, чтобы оценить свои возможности и задуматься о профессиональном развитии.

От бетонщика до помощника медсестры

В рамках проекта «Обучение для занятых» программы по десяти направлениям предлагают 28 учебных заведений по всей Латвии. При этом каталог регулярно пополняется.

Бесплатно можно, например, освоить профессии бетонщика, техника строительных и дорожных машин, техника по гидротехническим сооружениям или транспортным сооружениям. Также без платы за обучение можно получить квалификацию электротехника или электромонтера.

Есть бесплатные программы и в сфере здравоохранения и социального ухода — в частности, можно получить квалификацию сиделки или помощника медсестры.

За часть программ придется доплатить

Повысить профессиональную квалификацию можно также в строительстве, энергетике, металлообработке, машиностроении и других областях. Для таких программ предусмотрена доплата в размере от 10 до 30% стоимости обучения**.

Для членов малоимущих и малообеспеченных домохозяйств, беженцев и лиц с альтернативным статусом обучение предоставляется бесплатно.

Кто может подать заявку

Принять участие могут работающие и самозанятые жители Латвии начиная с 18 лет.

Дополнительные меры поддержки предусмотрены для некоторых категорий участников, в том числе людей с законченным или незаконченным общим средним образованием, малоимущих и малообеспеченных жителей, беженцев, лиц с альтернативным статусом, а также обладателей статуса Goda ģimene.

Тем, кто пока не знает, какую специальность или направление выбрать, предлагают бесплатные консультации по вопросам карьеры. Их проводят консультанты в 19 самоуправлениях страны.

Проект финансируется из средств Европейского социального фонда Plus и государственного бюджета. До конца 2029 года возможностями обучения планируется охватить более 23 тысяч работающих жителей Латвии.

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Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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