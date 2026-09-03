Рижский аэропорт возмет в кредит до 150 млн евро на реализацию проекта расширения пассажирского терминала, сообщила в четверг журналистам председатель правления Рижского аэропорта Лайла Одиня.

Финансирование в равных объемах предоставят три кредитора — Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР), Северный инвестиционный банк (СИБ) и латвийский филиал "OP Corporate Bank". Общий объем доступного аэропорту финансирования от этих кредиторов составит до 150 млн евро.

Стоимость строительства расширения терминала запланирована на уровне 98 млн евро. Помимо финансирования строительных работ, Рижскому аэропорту будут доступны необходимые средства для оснащения терминала технологиями обслуживания пассажиров и безопасности последнего поколения, соответствующими стандартам Европейского союза (ЕС).

Расширение терминала аэропорта будет строить объединение строительных компаний "Rixla", предложение которого было признано наиболее экономически выгодным по итогам международного конкурса. В объединение "Rixla" входят АО "LNK Industries" и ООО "Arčers".

В настоящее время завершен этап планирования и разработки проекта, а в сентябре этого года начнутся подготовительные работы к началу строительства.

Строительные работы должны быть завершены в течение 42 месяцев.

Проект предусматривает строительство нового здания для обслуживания пассажиров и внедрение новейших технологий, что позволит существенно увеличить пропускную способность терминала и создать инфраструктуру для дальнейшего развития аэропорта.

Планируется расширить существующий терминал, построив новый зал регистрации пассажиров, залы ожидания, зону досмотра безопасности и зал выдачи багажа. Кроме того, будет благоустроена территория вокруг здания терминала, включая подъездные дороги и автостоянки, а также внедрены новые технологии безопасности и обслуживания пассажиров.

Общая проектная площадь строительных работ по расширению терминала составляет 20 000 квадратных метров, а площадь улиц и тротуаров, общественных пространств, благоустроенных и озелененных территорий — 29 500 квадратных метров. Новая пристройка обеспечит пропускную способность терминала, соответствующую пассажиропотоку, который в существующем терминале в настоящее время существенно превышает предусмотренные мощности, отмечают в аэропорту.

Новый терминал сможет обслуживать до 12 млн пассажиров в год

Одиня подчеркнула, что расширение терминала необходимо Рижскому аэропорту уже сейчас. При определении масштабов проекта аэропорт оценил потребности пассажиров, а также учел перспективы экономического развития региона и геополитическую ситуацию.

Она выразила уверенность, что Рижскому аэропорту удастся уложиться в запланированные расходы в размере 150 млн евро. Одиня также подчеркнула, что в строительном договоре, заключенном почти на 100 млн евро, учтено влияние инфляции и установлена максимальная сумма.

Оставшаяся необходимая сумма составит около 40 млн евро. Эти средства потребуются для оснащения новых помещений в соответствии с новейшими технологическими требованиями. Дополнительные расходы также будут связаны с авторским и строительным надзором.

Одиня отметила, что условия договора долгосрочного кредитования являются "благоприятными", однако из-за коммерческой тайны более подробно комментировать их она не может.

Отвечая на вопрос о причинах задержки с заключением строительного договора, Одиня сообщила, что главным фактором была неопределенность геополитической ситуации, в том числе неопределенность относительно планов латвийской национальной авиакомпании "airBaltic".

"Проект необходимо было пересмотреть, поскольку в последние годы количество обслуженных пассажиров превышало семь миллионов человек в год, однако оно росло не так быстро, как первоначально предполагалось", — добавила Одиня.

По ее словам, новый терминал сможет принимать до примерно 12 млн пассажиров в год. При этом благодаря разделению проекта на этапы в будущем терминал можно будет дополнительно расширить.

ЕБРР предоставит 50 млн евро

Управляющий директор ЕБРР по Центральной Европе и странам Балтии Андрея Морару сообщила, что ЕБРР как один из кредиторов предоставит Рижскому аэропорту 50 млн евро.

Она подчеркнула, что проведенный ЕБРР анализ показал достаточную финансовую устойчивость аэропорта. В распоряжении аэропорта будут ликвидные финансовые ресурсы, позволяющие справиться с краткосрочным спадом и одновременно продолжать выполнять обязательства по обслуживанию долга.

Международный конкурс на строительство расширения пассажирского терминала Рижского аэропорта был организован в соответствии с процедурой закупок, установленной ЕБРР.

На предварительную квалификацию строительного конкурса подали заявки 17 строительных компаний и их объединений из девяти стран. Пять из них представили технические предложения, а приглашение подать финансовые предложения получили четыре претендента.

На заключительном этапе конкурса финансовые предложения поступили от двух претендентов, и предложение "Rixla" было признано наиболее экономически выгодным.

С победителем конкурса заключен договор по условиям Желтой книги Международной федерации инженеров-консультантов (FIDIC). В рамках проекта планируется достичь уровня "Very Good" международного сертификата экологической устойчивости BREEAM.

Строительство пройдет в четыре этапа

Строительные работы будут проводиться в четыре последовательных этапа с применением модели "проектирование и строительство". Предполагается, что работы на территории аэропорта начнутся во второй половине сентября этого года.

На первом этапе будет подготовлена строительная площадка и создана временная инфраструктура. Одновременно первоначальный проект будет адаптирован к актуализированным потребностям развития аэропорта.

На втором этапе будут переустроены прилегающие территории и инженерные сети, построены новые дороги и площадки, а также проведено их благоустройство.

На третьем этапе будет построено расширение терминала, а на четвертом завершится благоустройство дорог и площадок с последующим демонтажем временных сооружений.

На протяжении всего периода строительства Рижский аэропорт продолжит работать в полном объеме. Однако пассажирам и посетителям аэропорта придется учитывать ограничения движения транспорта и пешеходов. О них Рижский аэропорт совместно со строителями будет заблаговременно информировать на сайте аэропорта, в социальных сетях и средствах массовой информации.

В прошлом году аэропорт обслужил более семи миллионов пассажиров

В прошлом году Рижский аэропорт обслужил 7,111 млн пассажиров, что соответствует уровню 2024 года. В то же время по сравнению с допандемийным 2019 годом количество обслуженных пассажиров было на 9% меньше.

В прошлом году аэропорт обслужил в общей сложности 63 155 рейсов, что также соответствует уровню 2024 года. Объем обработанных авиационных грузов увеличился на 7% — до 20 147 тонн.

Рижский аэропорт является крупнейшим авиационным узлом в странах Балтии.