Под этим заголовком Бенс Латковскис в Neatkarīgā дискутирует о перспективах народного хозяйства республики, взяв за основу цифру, названную Дидзисом Деюсом, внештатным помощником премьера Андриса Кулбергса.

Автор комментария оспаривает расклады эксперта о том, что, если нанять подобное количество тружеников, то объем налогов возрастет на 96 миллионов евро в год, а экспорт — на 651 миллион.

К тому же кадры не родятся сами по себе. В Латвии сейчас имеется всего 7 учебных заведений, где готовят по рабочим специальностям, связанным с металлообработкой.

«Трудно сказать, сколько еще сварщиков можно было бы получить за счет «популяризации обучения в профессиональных училищах» сверх тех, кто готовится сейчас. Однако, судя по текущей заполняемости действующих учебных заведений, особого ажиотажа вокруг освоения этой высокооплачиваемой профессии, мягко говоря, не наблюдается».

«Если не ввезем этих сварщиков из-за границы», – оговаривается Бенс Латковскис.

«Возможно, было бы лучше, если бы 8000 инженеров создавали 8000 программируемых сварочных роботов. Или, что еще лучше, развивать производственный сектор, который сам выпускает таких роботов, а не просто использует их. Иными словами – развивать «производство и экспорт продукции возрастающей сложности».

В любом случае, все эти вопросы требуют политической дискуссии. А ее на предвыборной поляне — как не было, так и нет.