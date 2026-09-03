Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Еще полетают: airBaltic уговорила своих кредиторов дать еще четверть миллиарда евро 5 727

Бизнес
Дата публикации: 03.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: airBaltic
ФОТО: BB.LV/AI

Латвийская нацкомпания airBaltic договорилась с держателями долговых облигаций и другими кредиторами об условиях промежуточного финансирования в объеме до 257 млн евро, сообщили в авиакомпании.

Для получения денег еще необходимо одобрение держателей долговых облигаций и акционеров airBaltic.

Собрание держателей облигаций, на котором предполагается рассмотреть соответствующее предложение, созвано в нехорошую дату – 11 сентября.

Финансирование планируется привлечь путем выпуска новых краткосрочных облигаций со сроком погашения 26 февраля 2027 года.

airBaltic уверяют, что привлечение новых долгов на этот раз обойдется без участия Латвийского государства. Вместе с тем государству никто не запрещает поучаствовать в сделке деньгами налогоплательщиков.

Новые долги является частью более широкого комплекса мер по укреплению финансового положения airBaltic и реализации нового бизнес-плана.

«Нам необходимое время и ресурсы для реализации этого плана, одновременно продолжая запланированную программу полетов», – заявил генеральный директор airBaltic Эрно Хильден.

Бизнес-план предусматривает, что к концу 2026 года авиакомпания будет эксплуатировать 36 самолетов Airbus A220-300 по сравнению с нынешними 54.

×
#авиация #финансы #Латвия #долги #облигации #airbaltic #экономика
Автор - Пётр Телеграфов
Редактор: Пётр Телеграфов
2
0
0
2
0
0

Оставить комментарий

(5)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: уборка зерновых
Изображение к статье: Электричество
Изображение к статье: Долги
Изображение к статье: Жителям Латвии предлагают освоить новую профессию

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Эвакуация экспонатов в музее
ЧП и криминал
Изображение к статье: Лилии
Дом и сад
Изображение к статье: Дом
Дом и сад
Изображение к статье: 8000 сварщиков
Бизнес
2
Изображение к статье: Ботокс
Люблю!
Изображение к статье: Браже
Политика
8
Изображение к статье: Эвакуация экспонатов в музее
ЧП и криминал
Изображение к статье: Лилии
Дом и сад
Изображение к статье: Дом
Дом и сад

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео