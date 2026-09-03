Латвийская нацкомпания airBaltic договорилась с держателями долговых облигаций и другими кредиторами об условиях промежуточного финансирования в объеме до 257 млн евро, сообщили в авиакомпании.

Для получения денег еще необходимо одобрение держателей долговых облигаций и акционеров airBaltic.

Собрание держателей облигаций, на котором предполагается рассмотреть соответствующее предложение, созвано в нехорошую дату – 11 сентября.

Финансирование планируется привлечь путем выпуска новых краткосрочных облигаций со сроком погашения 26 февраля 2027 года.

airBaltic уверяют, что привлечение новых долгов на этот раз обойдется без участия Латвийского государства. Вместе с тем государству никто не запрещает поучаствовать в сделке деньгами налогоплательщиков.

Новые долги является частью более широкого комплекса мер по укреплению финансового положения airBaltic и реализации нового бизнес-плана.

«Нам необходимое время и ресурсы для реализации этого плана, одновременно продолжая запланированную программу полетов», – заявил генеральный директор airBaltic Эрно Хильден.

Бизнес-план предусматривает, что к концу 2026 года авиакомпания будет эксплуатировать 36 самолетов Airbus A220-300 по сравнению с нынешними 54.