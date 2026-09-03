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Почему цены на продукты снова обречены на рост 1 189

Бизнес
Дата публикации: 03.09.2026
Diena.lv
Изображение к статье: уборка зерновых

Мировые цены на продовольственное сырье в этом году могут вырасти почти на 12%, причем наибольший рост цен ожидается на зерновые, фрукты и овощи, свидетельствуют оценки "Oxford Economics".

В следующем году цены на продовольственное сырье могут вырасти еще почти на 5%.

"Это, однако, не означает, что цены на продукты в магазинах будут расти такими же темпами - сырье составляет лишь часть конечной цены продукта, и существенную роль также играют расходы на переработку, рабочую силу, энергию и логистику, а также торговая наценка. Поэтому до полок этот рост дойдет в ослабленном виде и с временной задержкой, однако он создаст давление на стоимость продуктов, в том числе в Латвии", - объясняет экономист Оскарс Никс Малниекс. Составленный ООН мировой индекс цен на продовольственное сырье в апреле достиг самого высокого уровня с начала 2023 года и с тех пор оставался стабильным, однако в ближайшие месяцы, скорее всего, снова начнет расти. Масштаб влияния наблюдаемых сейчас потрясений и вызовов широк как с географической точки зрения, так и с точки зрения видов продукции, отмечает экономист.

Урожай пострадал в самых разных регионах - от овощей во Франции и зерновых в Украине до рисовых полей в Азии. Например, согласно данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, мировые цены на продукты питания в июле были на 1% выше, чем годом ранее, при этом цены на зерновые выросли на 6,9%, а на растительные масла - примерно на 17,3%.

По выводам "Oxford Economics", наиболее существенное влияние на мировые цены на продукты оказывает война США и Ирана, которая, в свою очередь, влияет на необходимые для производства продуктов ресурсы, прежде всего нефть (дизельное топливо), природный газ и удобрения. В июле этого года мировые цены на дизельное топливо в годовом выражении выросли на 36%, чему отчасти способствовали перебои с транспортировкой в Ормузском проливе, а цены на удобрения, как прогнозируется, в этом году вырастут на 22%. Вторжение России в Украину также существенно влияет на мировые цены на продукты питания.

"Структурные факторы, такие как глобальное потепление, а также геополитические разногласия в этом году создают весьма сложный фон для мировой экономики и оказывают повышающее давление на инфляцию", - говорит Малниекс.

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#сельское хозяйство #цены #торговля #инфляция #геополитика #урожай #экономика
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
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