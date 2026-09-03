Молодые люди приходят на работу с дипломами и уверенностью в своих навыках, но сталкиваются с реальностью, к которой их, возможно, просто не подготовили. Работодатели жалуются на нехватку коммуникации, командной работы и критического мышления — а сами зумеры считают себя вполне готовыми к карьере.

«Современная молодёжь не хочет работать» — знакомое обвинение со стороны "иксеров" и "миллениалов". Но проблема, похоже, может быть в другом: поколение Z выходит на рынок труда не столько без желания работать, сколько без навыков и понимания того, чего от него ждут работодатели. Недавние исследования показывают, что многие молодые сотрудники оказываются не готовы к реалиям рабочего мира — и ответственность за это лежит не только на них.

На этот фактор уже указывали и несколько лидеров отраслей, в таких компаниях как Booking Holdings и Whole Foods.

Гленн Фогель, гендиректор Booking Holdings, заявил в 2024 году, что молодым сотрудникам требуется больше обучения и наставничества, чтобы понимать, как сегодня устроены рабочие места и что от них ожидается.

Аналогичный вывод содержит доклад Чартерного института менеджмента (CMI), опубликованный в июле этого года: лишь 6% менеджеров считают, что молодые рекруты действительно готовы к работе. И это при том, что 45% "зумеров" уверены, что уже обладают всеми необходимыми навыками.

«Слишком много молодых людей выходят из системы образования с амбициями, талантом и потенциалом, но вскоре обнаруживают, что их не подготовили к реалиям рабочего мира, а менеджеры, которые должны их поддерживать, тоже не оснащены необходимыми компетенциями», – заявила в своем докладе Энн Франке, гендиректор CMI.

Она добавила: «Если мы хотим бороться с молодежной безработицей, повышать производительность и выращивать новое поколение лидеров, нужно перестать считать готовность к работе чужой проблемой. Правительства, преподаватели и работодатели – у всех есть своя роль».

Исследование Hult International Business School 2024 года, в рамках которого были опрошены 800 руководителей HR-служб, показало, что вместо того чтобы брать на работу вчерашних выпускников, 37% опрошенных предпочли бы поручить эту работу роботу или искусственному интеллекту, а 45% – нанять фрилансера.

Около 30% руководителей также предпочли бы вообще оставить вакансию незакрытой, чем нанимать недавнего выпускника.

Каких рабочих навыков не хватает поколению Z?

Согласно исследованию Hult, главным пробелом у большинства молодых сотрудников оказалась стрессоустойчивость: 91% менеджеров признали, что отсутствие этого качества уже начинает отражаться и на результативности.

Около 98% HR‑директоров также заявили, что ключевым навыком, который должен быть у молодых работников, является умение эффективно коммуницировать, а 93% выделили любознательность и готовность учиться.

Для 92% HR‑руководителей главным недостающим навыком стало умение работать в команде, тогда как 90% указали на недостаток творческого подхода. Примерно 87% HR‑лидеров считают, что "зумерам" не хватает критического мышления.

Согласно исследованию CMI, только один из десяти менеджеров, или 12%, заявил, что молодые сотрудники в их компаниях продвигаются по карьерной лестнице так, как от них ожидают.

В тех случаях, когда они не демонстрируют ожидаемого прогресса или не проходят испытательный срок, помимо нехватки стрессоустойчивости, главными причинами становятся отсутствие мотивации, некорректное поведение или нарушение делового этикета, а также проблемы с дисциплиной и соблюдением графика.

Около 97% HR‑руководителей в исследовании Hult также отметили, что для новичков крайне важно иметь надежную базовую подготовку в технологических областях – таких, как ИИ, ИТ и аналитика данных, однако лишь 20% недавних выпускников считают, что обладают такими знаниями.

Почему представители поколения Z больше не хотят работать

Несмотря на то что озабоченность работодателей может быть вполне обоснованной, поколение Z сталкивается с принципиально иным рынком труда, чем предыдущие поколения. Многие из них росли, наблюдая, как родители десятилетиями работают на одном месте, а бабушки и дедушки на одну зарплату смогли построить дом, вырастить детей и выйти на пенсию.

Для сравнения: к моменту, когда они сами вышли на рынок труда, его уже кардинально изменил постпандемийный мир, а большинство работодателей до сих пор мечется между жесткими требованиями возвращения в офис и моделью полностью удаленной работы и цифрового кочевничества.

Сегодня многие "зумеры" и даже "миллениалы" искренне считают, что им придется работать всю жизнь и они никогда не смогут позволить себе выйти на пенсию.

Согласно недавнему исследованию пенсионного фонда People’s Pension, 12% или 2,2 миллиона молодых людей в Великобритании вовсе перестали откладывать на пенсию, потому что уверены: им придется работать вечно.

Многие также думают, что никогда не смогут купить жилье или позволить себе важные жизненные вехи вроде свадьбы.

Если к этому добавить все более частые увольнения в технологических компаниях, глобальную геополитическую напряженность, войны и экстремальные погодные явления, неудивительно, что все больше "зумеров" не испытывают особого желания работать.

Многие молодые люди также видели, как их родители выгорали, годами терпели токсичную атмосферу или топтались на месте в карьере, несмотря на то что были «удобными» сотрудниками и со всем соглашались. Это привело к резкой смене их собственных трудовых ценностей, ожиданий и границ.

Это может проявляться по‑разному – от отказа выполнять дополнительную неоплачиваемую работу ради «опыта» или «известности» до ухода из офиса вовремя, а не бесконечных сверхурочных часов.

Виноваты ли в дефиците навыков сами вузы?

Хотя компании все настороженнее относятся к найму молодежи, значительная часть ответственности может лежать и на университетах и нынешних бакалаврских программах.

Около 90% HR‑руководителей в исследовании Hult считают, что вузы должны предоставлять студентам персональных карьерных консультантов или наставников, которые помогли бы им подготовиться к работе. Однако лишь 36% студентов заявили, что получают такую поддержку.

Аналогично, 91% руководителей считают важным, чтобы студенты и преподаватели представляли разные страны и культуры, давая молодежи глобальный взгляд на мир, однако только 39% студентов сказали, что действительно имели такой опыт.

Более 90% руководителей также подчеркнули важность внедрения в университетах подхода к обучению, основанного на решении практических задач и реальных бизнес-проблем, а также акцента на командной работе и освоении ключевых бизнес‑знаний, которые сегодня нужны работодателям.

Однако менее половины молодых специалистов считают, что приобрели эти навыки в университете.

«Традиционные программы бакалавриата не успевают за стремительно меняющимся глобальным рынком труда, и пропасть между тем, чему учат в вузах, и тем, что нужно работодателям, становится все более очевидной», – говорится в докладе со ссылкой на Мартина Бёма, исполнительного вице-президента и глобального декана бакалаврских программ Hult.

Он добавил: «Школам и университетам нужно готовить студентов по-новому, делая акцент на формировании и навыков, и образа мышления, необходимых для непрерывного обучения в стремительно меняющемся мире».

Джейсон Десенц, директор по персоналу Toshiba, в комментарии Business Insider также отметил, что и университетам, и компаниям прежде всего нужно объяснять молодежи, что вообще такое работа.

Речь идет о том, чего от них ждут в офисе, как выстраивать коммуникацию и как использовать технологии, в том числе ИИ, чтобы совершенствовать существующие процессы.